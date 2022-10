Zaffari prepara novo ponto de retirada de compras do e-commerce

Chamou a atenção de quem faz compras no supermercado Zaffari da avenida Ipiranga, em Porto Alegre, o espaço em frente aos caixas que tinha venda de produtos diversos, cigarros e afins e agora está todo tapado. Tem até a clássica plaquinha com o aviso: "Para seu melhor atendimento, ..." Ops: "... estamos modernizando nossas instalações".

Entendeu o que está por trás da vitrine coberta de plástico branco que provoca a curiosidade de muitos clientes da maior rede do setor em faturamento, segundo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas)?

A colunista do Minuto Varejo foi à loja na noite desta quarta-feira (5), viu o espaço tapado e, claro, sondou com a equipe do supermercado o que vai ter no espaço. E a resposta?

A antiga área de venda de produtos vai ser o QG de mais um ponto de retirada do e-commerce da rede, o Clique & Retire, lançado em julho deste ano . Outra área foi montada quase ao lado, mas fechada e que pode ser usada para apoiar o serviço.

A coluna apurou que o novo ponto, que deverá ser o segundo com o serviço (salve se tiver mais algum outro sendo preparado - quem perceber algum espaço diferente dentro de uma loja da marca avisa a coluna), deve ser ativado até o fim de outubro. Mais de 10 funcionários já estão sendo treinados para atuar no setor, entre separação de produtos e entrega.

Qual é a ideia: o consumidor vai fazer as suas compras pelo aplicativo ou site do Zaffari e irá até a loja para buscar os itens.

Ou seja, em vez de entrar no supermercado, percorrer corredores atrás dos produtos nas gôndolas, o que leva tempo, e depois passar nos caixas para pagar, o cliente terá apenas o trabalho de se dirigir ao posto de Clique & Retire e literalmente pegar suas comprinhas.

Opção de compra online e retirada na loja deve amenizar fluxo com fila em alguns dias. Foto: Patrícia Comunello/JC

Além do espaço que está sendo preparado, será aberto um acesso ao lado da área, onde hoje tem grandes janelões, para que os consumidores possam entrar para fazer a retirada, sem gerar fluxos por dentro do corredor da loja. Até porque a movimentação para retirada pode gerar certo "engarrafamento" no supermercado. Em dias de grande fluxo, isso já ocorre em alguns horários.

Não está descartado que a entrega possa ser feita té mesmo no carro, pois o cliente tem de parar no estacionamento em frente à loja.

Até agora o Zaffari, a última grande varejista gaúcha de autosserviço (supermercado) a aderir ao e-commerce, quase três anos depois do desembarque da pandemia da Covid-19, montou apenas um ponto do seu Clique & Retire que fica no Bourbon Assis Brasil, na Zona Norte da Capital.

Outro detalhe importante na estreia no canal digital: a compra online ainda é bem restrita, está em fase de testes e foi disponibilizada a um grupo bem seleto de clientes. Segundo a bandeira, 6,5 mil consumidores podem ir ao super, por meio da plataforma de e-commerce.

No começo da semana, o Minuto Varejo questionou a Companhia Zaffari sobre a ampliação do serviço. A rede respondeu, por e-mail, que "está gradativamente aumentando o número de clientes habilitados para o uso do Clique & Retire". O funcionamento, diz a bandeira, visa ao "aperfeiçoamento do serviço de compras para garantir qualidade de produtos e das experiências".

A rede não comentou sobre a ampliação a mais unidades. A implantação em mais uma loja, segundo informação obtida no local, indica que o Zaffari está tendo êxito na operação.

A criação de espaços para retirada de mercadorias compradas no meio online já está bastante difundida no varejo.

Grandes redes de eletromóveis, como Magazine Luiza, Casas Bahia e Ponto (que são do memo dono, a Via) e Lojas Colombo, além das varejistas de moda, transformaram a loja real em hub logístico. A nova função do ponto aumenta a rapidez de entrega, pois usa estoque da loja.