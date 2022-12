Praia de Belas reforçamix antes da virada

Fim de ano e ainda tem novas lojas despontando em shopping centers. Entre os empreendimentos em Porto Alegre, o Shopping Praia de Belas registra a chegada de operações internacionais e locais, com expansão de lojas por novos empreendedores, alguns deles na lista de estreias na reta final de 2022. A direção do Praia aponta que 25 novas operações reforçaram o portfólio. Foram pelo menos duas na semana antes do Natal, que é a data premium do varejo. Entre as marcas que acabam de chegar, está a australiana Cotton On, que atua com foco em moda de estilo jovem, mas com abrangência de feminino e masculino, de infantil a adulto. É a pegada de estilo mais descontraído ou casual.

A Cotton On abriu onde era a Paquetá Esportes, mas avançando para mais área física, no terceiro piso. A bandeira integra o Cotton On Group, maior rede varejista global da Austrália, com mais de 1,5 mil lojas em 18 países, informa o Praia. A franquia da Ophicina, a segunda no Estado e na linha de roupas, tênis e acessórios streetwear, que ganha espaço no Praia, também está na nova leva e fica no segundo piso. No Estado, o franqueado Deilon Alles abriu a primeira no shopping Praia Nova em Santa Maria, no fim de 2021, e agora a segunda na Capital e avisa: “Tem consumidor para todo mundo. Não é uma parada de rivalidade e sim de atender bem o cliente”.

Outro estabelecimento que abriu há semana é a Amo.Te, focada em vestidos e macacões. Também estão na lista de operações do ano a Reserva, de roupas masculinas, a Life By Vivara. "Este ano reforçando vários segmentos ao trazermos operações com produtos de qualidade e diferenciação de serviços. Esse movimento proporciona mais opções para o nosso público", comenta a gerente de Marketing do Praia de Belas, Ângela Sosa, em nota. Outras marcas deste ano são Bottero, The Coffee, Giraffas, Studio Games, Via Laser, Zinzane, cafeteria Cheirin Bão e Restora Phones Expert. No começo de 2023, abrem a filial da Casa Maria, de utilidades domésticas, e a hamburgueria Bullguer.