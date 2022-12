Supermercado e farmácia abrem em esquina com mega fluxo na Zona Sul

A Zona Sul de Porto Alegre é a bola da vez, pelo menos na concentração de novos negócios de varejo. Depois de ganhar o primeiro shopping center, da rede Kan , que estreou em outubro, agora, no caminho para a Restinga, mais dois negócios acabam de estrear. Um deles a coluna Minuto Varejo havia noticiado em setembro , quando mostrou a construção do empreendimento.

A dobradinha tem supermercado e farmácia, até porque é uma mega esquina de fluxo, no encontro da avenida Edgar Pires de Castro, 2745, com Estrada João Antônio da Silveira. O empreendimento foi construído pela Vasco, que fez contrato para uso das operações varejistas.

Os empreendimentos são a nova filial da rede Center Shop, que é nativa do Centro Histórico, e a 80ª São João em Porto Alegre. Os dois varejos abriram nesta terça-feira (6). A coluna conferiu os preparativos finais nessa segunda-feira (5) e mostrou no vídeo como ficaram as operações. Há ainda um imóvel comercial disponível para locação, ao lado da farmácia.

Do Center Shop, será a segunda maior das 10 lojas da rede, seguindo já o novo layout, com quase mil metros quadrados de área de vendas. São 63 vagas de estacionamento, nove checkouts e 6 mil tipos diferentes de produtos. Foram abertos entre 90 a 100 empregos diretos.

A nova filial da São João confirma o ritmo da expansão da marca, que chegou à Capital em 2007. Na pandemia, segundo apurou a coluna, a rede dobrou de tamanho.

A Capital registra cerca de 200 novas farmácias de diversas bandeiras entre 2019 e 2022. Só em 2022, a São João abriu mais de dez filiais, segundo o grupo, quarto maior do segmento no País e o maior no Sul, com sede em Passo Fundo. A atuação é no Estado, Santa Catarina e no Paraná.

A meta de curto prazo é bater me mil lojas. Em novembro, estava em pouco mais de 950. A milésima deve ser entregue em março, quando o novo centro de distribuição do grupo , em implantação em Gravataí, deve ser inaugurado.

Próximo à nova loja, mas na entrada do bairro Restinga, uma nova unidade vai abrir em 2023. O terreno para erguer o ponto foi comprado pela empresa.