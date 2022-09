Depois do 4º Distrito e da Zona Leste, rede do Centro Histórico abrirá na Zona Sul

Um dos supermercados "raiz" do Centro Histórico de Porto Alegre espalha cada vez mais sua marca fora da região. Depois de estender a presença para as zonas Leste e Norte, no Quarto Distrito, o Center Shop vai chegar à Zona Sul, quase no bairro Restinga.

O empreendimento do Center Shop, que será o segundo maior da rede que surgiu há 25 anos na rua Voluntários da Pátria, na região central da Capital, está em obras e deve abrir na segunda quinzena de novembro, informa a direção do Center Shop.

"A gente estava atrás de pontos. Pesquisa mostrou que a região está crescendo muito, com muitos residenciais sendo instalados", observa o diretor de marketing, Leandro Brunetto. "O local onde vamos abrir cobre as principais artérias, com a avenida Edgar Pires de Castro e a Estrada Costa Gama", anota o diretor.

O movimento reforça a atração da região para o varejo.

"A concorrência é bem grande, mas a região tem espaço (para todos)", aposta Brunetto.

A unidade da Hípica, bairro onde fica o ponto, seguirá o estilo, e suprimento, de supermercado de vizinhança, um dos dois modelos da bandeira. "No Centro, o modelo é mais de conveniência", diferencia o diretor.

A construção pré-moldada chama a atenção de quem circula pela avenida Edgar Pires de Castro, na rótula com a Estrada Costa Gama. A loja terá 900 metros quadrados de área de vendas (a área total é de 1,5 mil metros quadrados, segundo licenciamento da prefeitura), além de 63 vagas de estacionamento. Serão nove checkouts e 6 mil tipos diferentes de produtos.

O valor do investimento não é informado. A implantação é feita pelos donos da área, tipo de parceria que hoje domina a expansão de varejos, em função de menor oferta ou custo de terrenos ou por ser um contrato que gera vantagens para os dois lados.

Ao lado da àrea do futuro supermercado, deve se instalar outros negócios, como farmácia. Foto: Patrícia Comunello/JC

Serão entre 90 a 100 empregos diretos, que já estão tendo seleção. Quem se interessar pode enviar currículo para [email protected] ou obter informações pelo (51) 3076-7100.

Para a Zona Sul, a rede vai seguir o formato de supermercado de bairro. Na área onde já tem a estrutura de pé do futuro Center Shop, outras operações são esperadas. Uma delas de farmácia.

"O modelo da loja vai seguir o perfil da unidade da avenida Saturnino, mais moderna, com mais cores e uso de ferro em algumas estruturas", adianta o diretor de marketing. "Vai ser uma loja grande", valoriza o diretor.

Em 2019, a rede desembarcou na rua Lauro Muller, próximo à estação Farrapos da Trensurb, no Navegantes.

Em 2020, não teve abertura de lojas, mas o Center Shop aproveitou para virar a chave da logomarca, que ganhou ares mais modernos e linhas retas, mesmo que mantendo as cores vermelha e preta.

"Foi a primeira mudança em 25 anos", cita Brunetto.

No ano passado, foram abertas duas filiais, uma na avenida Saturnino de Brito, na Vila Jardim e onde era o Dia (rede que se retirou do Rio Grande do Sul), e a segunda na avenida Protásio Alves, no Alto Petrópolis. A futura operação será a única a ser aberta este ano.

A maior unidade da rede, com 2 mil metros quadrados de área de vendas, é a da Voluntários, onde tudo começou. Hoje o Center Shop tem quase 600 funcionários.

Para 2023, o plano é abrir mais lojas, adianta Brunetto, sem indicar ainda o destino, que será definido por estudos da rede. O que o diretor garante é que o Center Shop vai manter suas raízes em Porto Alegre.