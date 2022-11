Supermercadistas entregam Carrinho Agas aos melhores fornecedores de 2022

Quase 70% dos vencedores do Carrinhos Agas são gaúchos . O prêmio reconhece principalmente fornecedores que diariamente abastecem as gôndolas do setor. Também personalidades, entre empresários e profissionais do setor e figuras públicas estão na lista das escolhas. A entrega dos troféus é na noite desta segunda-feira (28) no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. (veja a lista dos vencedores no fim do texto) Os vencedores foram eleitos pelos 250 maiores supermercados do Estado. São 38 marcas fornecedoras e cinco homenageados, entre personalidade do ano, gerente de vendas, empresário do setor, Medalha Marcello Zaffari e figura pública, que este ano é o comunicador Lauro Quadros. O Carrinho é a maior distinção do setor. A entidade espera reunir quase mil pessoas na entrega. A Associação Gaúcha de Supermercados explica que a apuração dos ganhadores leva em conta critérios como participação de mercado, capacidade de inovação, cumprimento de prazos de entrega e relacionamento com os varejistas. Foram avaliadas desde pequenas empresas regionais a multinacionais de diferentes segmentos. A divulgação dos vencedores foi feira na semana passada. O presidente da Agas, Antônio Cesa Longo, citou que entre os finalistas estão muitos grupos centenários e que têm relevância em todo o País. Longo também projetou a expectativa de vendas no fim do ano, que chega a uma alta de 14%. Vencedores do Carrinho Agas 2022 (categoria fornecedor/ vencedor e homenageados) Queijos: Cooperativa Santa Clara

Frios Fatiados: BRF Iogurtes: Lactalis Biscoitos: Orquídea Massas: Isabela Mercearia commodities: Blue Ville Pães industrializados: Bauducco Pães congelados: Marquespan Produtos Naturais: Jasmine Produtos sem lactose: Piracanjuba Cafés e matinais: Nestlé Balas e Doces: Docile Chocolates: Neugebauer Conservas: Conservas Oderich Barras de Cereais: Ritter Sucos em Pó: Tang Sucos Prontos: Suvalan Refrigerantes: Coca-Cola Femsa Brasil Leites: Cooperativa Languiru Água Mineral: Água da Pedra Cervejas: Ambev Espumantes: Cooperativa Vinícola Garibaldi Vinhos: Cooperativa Vinícola Aurora Energéticos: Baly Higiene e beleza: Unilever Fraldas: P&G