Inadimplentes aproveitam último dia de Super Feirão Zero Dívida

Minuto Varejo foi ao Centro de Atendimento ao Consumidor (Ceacon), na avenida Júlio de Castilhos, 377, no Centro Histórico da Capital. O atendimento vai até as 17h30min. Inadimplentes aproveitam o último dia de Super Feirão Zero Dívida e comparecem à sede da CDL Porto Alegre, no Centro Histórico, para negociar pessoalmente os débitos. A colunafoi ao Centro de Atendimento ao Consumidor (Ceacon), na avenida Júlio de Castilhos, 377, no Centro Histórico da Capital. O atendimento vai até as 17h30min.

O local registra um movimento sem grande lotação. Em alguns momentos, chega a ter uma pequena fila, mas o fluxo é ágil. As pessoas aguardam nas cadeiras pela vez de negociar.

"Tem de aproveitar esta reta final de negociação com empresas que estão aqui, entre Banrisul, Lebes, prefeitura da Capital e CEEE e lojas parceiras da nossa central", incentiva o gestor de crédito e cobrança da CDL-POA, Diego Ramos.

Pelo canal digital, basta ir em superfeiraozerodivida.com.br . O atendimento pelo Renê, que é o assistente virtual da campanha, vai até a meia-noite. Ou seja, quem não puder ir no presencial ou não reside em Porto Alegre, pode buscar a plataforma digital.

Em alguns momentos, forma uma pequena fila, mas o fluxo é bem tranquilo para quem for ao local. Foto: Patrícia Comunello/JC

Segundo a CDL-POA, mais de 135 entidades e 200 cidades vão estar no feirão este ano. Mais de 2 mil empresas do comércio, bancos, instituições de ensino e financeiras vão buscar as repactuações para reduzir o percentual de clientes com dificuldades de acesso a mais compras.

Na frente digital, o assistente virtual ‘Renê’ será o principal interlocutor para os inadimplentes fazerem contato com as empresas participantes pelo site superfeiraozerodivida.com.br

O Indicador de Inadimplência da CDL Porto Alegre, apurado em setembro com base de informações restritivas da Boa Vista SCPC, apontou 29,5% dos consumidores gaúchos e 31,8% dos porto-alegrenses com problemas de crédito, cheque ou protesto.

Em nota, o presidente da CDL-POA, Irio Piva, diz que a campanha trará descontos e condições vantajosas. "Este movimento de enfrentar a inadimplência é prioritário para melhorar a qualidade de vida das pessoas e favorecer o ambiente de negócios”, comenta Piva. O foco é reduzir os passivos dos consumidores para 2023.