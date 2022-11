Embalado por vendas em alta, shopping mais antigo de Porto Alegre abre ação de Natal

É Natal, e o shopping mais antigo de Porto Alegre entrou no clima, abrindo a temporada de campanhas promocionais e decoração da data. Este ano o setor projeta mais crescimento, considerando que, no fim de 2021, ainda havia algumas restrições da pandemia. O Iguatemi vem embalado pela alta de 23% nas vendas das operações de janeiro a setembro frente ao mesmo período de 2019, sinalizou a gerente geral, Nailê Santos.

Para atrair público, o empreendimento reeditou a campanha Natal do Bem, que tem uma pegada forte ligada à solidariedade e ajuda a instituições que atuam com crianças, jovens e animais abandonados e vítimas de maus-tratos. Também vai ter a frente promocional, com sorteio de carros e ainda troca de notas, a partir de uma faixa de gastos.

Notas acima de R$ 600,00, mesmo valor de 2021, dão direito a um panetone da chocolataria Kopenhagen (um por CPF), avisa o shopping, e a um número da sorte para concorrer a um dos três veículos BMW X1. Além disso, o público pode decidir a destinação de R$ 10 mil para uma das três instituições que estão no Natal do Bem. A troca das notas começa no dia 16 deste mês e vai até 6 de janeiro.

Este ano é a Família Atos 29, que acolhe jovens egressos de lares e abrigos, o Instituto Mont'Serrat, que atende crianças e adolescentes, e o Santuário Voz Animal, que cuida de animais. Este ano são menos entidades, frente à primeira edição, e o trio foi definido a partir de votação dos frequentadores do shopping.

Nailê provoca os clientes a se engajarem na campanha para ajudar as entidades e ainda conferir o cenário da decoração natalina. Outra frente de receita para as três instituições são os ingressos a R$ 2,00 para acessar as áreas diversão natalina. Em outro ponto, tem doação alimentos não perecíveis para o Natal Sem Fome, da ONG Ação Cidadania.

Fim de restrições da pandemia, como distanciamento, reaproximou o papai noel do público. Foto: Luiza Prado/JC

"A gente brinca que o parque de diversos do Natal no Iguatemi. Além de brincar, as pessoas podem fazer as doações", cita a gerente geral. Outra atração para turbinar o fluxo são desfiles todas as quintas-feiras, a partir das 19h30min.

Além do clima do Natal, a operação comercial experimenta uma condição de ocupação que deixa para traz a crise sanitária. Nailê foi clara ao apresentar a campanha de fim de ano:

"Hoje a gente tem problema de falta de loja vaga dentro do shopping. Estamos praticamente com tudo praticamente locado. A torre de escritórios está 100% locada", resumiu a executiva.

Até outubro, o Iguatemi somou 37 novas operações abertas e a previsão é de 15 novas até fim de dezembro", informou Nailê.

Além da árvore de Natal: recuperação do setor de decoração e ineditismo

Lacerda montou decoração no shopping, entre os 40 que atendem, e diz que o Iguatemi é 'joia da coroa'. Foto: Patrícia Comunello/JC

A árvore de Natal de 11 metros de altura é uma atração à parte na campanha do Iguatemi para a principal data do varejo em todo o ano. Duas informações importantes sobre o que representa a estrutura gigante.

Primeiro, é inédito a aplicação da árvore por um shopping. O projeto da equipe de marketing do Iguatemi, liderada pela gerente Cristina Maggi, transformou uma instalação estática em um conjunto de "galhos mecânicos", onde focam suspensas as bolas de Natal nas quais as pessoas podem entrar e flutuar ao redor do tronco. Funciona mesmo como um daqueles equipamentos de parque de diversão.

Cristina explica que o desafio foi mudar completamente o tipo de árvore que existia para compor a nova aplicação.

"Pegamos (a árvore) de um parque de diversão e fizemos todo o revestimento natalino para estar aqui. As pessoas entram nas cabines (bolas), os galhos sobem e descem e giram no mesmo lugar", descreve a gerente.

O outro lado da árvore que já atrai os frequentadores é o da empresa que executou o que o shopping projetou. Fernando Lacerda, sócio da 057 Comunicações Visuais, de São Paulo, construiu a engrenagem. "Este projeto é a joia da coroa, aqui é a nossa vitrine", avisa Lacerda, cuja empresa há mais de 30 anos no segmento e este ano está atendendo 40 shoppings pelo País, entre operações do grupo Iguatemi, Multiplan e outras unidades locais.

Para o segmento, as campanhas indicam retomada. A 057 fez 32 decorações em 2021. Somente nas montagens são 800 pessoas, além de 200 no galpão na sede em São Paulo.