>> O grupo Bertolini apresenta quinta-feira sua marca para o varejo, a Save Space. A primeira unidade abre no Shopping Iguatemi.

>> Filial da Pernambucanas estreia hoje em Cachoeira do Sul, em frente à Renner.

>> Dados da ApexBrasil, apurados com exclusividade para a coluna, mostram que as empresas gaúchas que foram à Sial Paris geraram US$ 51,3 milhões em negócios imediatos e US$ 172,8 milhões em até 12 meses. O total de US$ 224,1 milhões é quase 10% do valor da representação brasileira.

>> O Praia de Belas Shopping está na campanha Iguatemi Collections, para clientes do Iguatemi One. A cada R$ 50,00 na mesma nota fiscal de gastos na área de alimentação, o cliente recebe um pin que vale pontos em trocas em lojas da campanha.

>> Rissul e Macromix, do Unidasul, abriram 180 vagas em filiais no Vale dos Sinos (São Leopoldo e Portão), Litoral Norte (Xangri-Lá e Torres) e Serra (Gramado e Canela).

>> A cervejaria Rasen Bier, em Gramado, terá a parilla Rasen Braza. A casa abre em 8 de novembro, após investimento de R$ 1,5 milhão na nova configuração.

>> A edição de 2022 do Super Feirão Zero Dívida, da CDL-POA, vai de 7 a 18 de novembro em diversas localidades. A ação chega em meio à alta na taxa de inadimplência.