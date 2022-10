I Fashion Outlet lota área de lojas e mira expansão

Duas lojas que abrem até dezembro, a tempo do boom do Natal, vão lotar o único shopping center de descontos no Estado e um dos raros no Sul do Brasil. A coluna foi conferir a operação do I Fashion Outlet Novo Hamburgo, do grupo Iguatemi, dono dos shoppings Iguatemi e Praia de Belas, em Porto Alegre. Em novembro, estreia uma unidade da NBA Store, e, logo depois, a Puma. "Vamos completar os espaços de 83 lojas, Agora só tem duas áreas pequenas na praça de alimentação", explica a gerente geral Amélia Siqueira, à frente do empreendimento desde a abertura em 2013.

A Puma deve inaugurar até dezembro, conta a gerente geral, para reforçar a ala esportiva do outlet, segmento que mais cresce no mix. A grife alemã ficará onde era uma multimarcas, que migrou para área menor. Amélia projeta que o shopping deve fechar 2022 com alta de 20% nas vendas. O tíquete médio passou de R$ 700,00, em 2021, para R$ 900,00 (campanha de aniversário). Diante da lotação, a executiva revela que já começaram estudos para ampliação física, vista como "evolução natural e consolidação do complexo". Amélia diz que o outlet, que tem hoje 20 mil metros quadrados de área de vendas, pode ganhar até 5 mil metros quadrados. Os acionistas devem decidir em 2023. Tem fila de marcas para entrar, garante a gerente, que diz a cada pretendente: "Aguarda um pouquinho que logo logo vai ter expansão."