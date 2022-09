Perto de 100% de ocupação, outlet terá mais duas operações e campanha com brinde

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo, que pertence ao grupo Iguatemi, dá a largada nesta quarta-feira (14) à campanha que marca os nove anos do empreendimento. Além disso, o shopping, próximo à BR-116, informa que terá mais duas novas operações, sendo uma loja de moda feminina e um fast-food. Com as estreias, o Outlet chegará a 100% de ocupação.

A promoção prevê a troca de notas acima de R$ 350,00 por uma bolsa de confecção artesanal feita por mulheres. A ação "Compre e Ganhe" vai até 24 de setembro e podem ser trocados até três unidades por CPF. A bolsa é produzida pela ONG Orientavida.

"O produto exclusivo é uma peça 100% feita à mão por artesãs brasileiras, cujo trabalho tem alto impacto social e ao qual estas mulheres se dedicam em todas as etapas de produção", destaca o outlet, em nota. O tecido é feito de garrafas PET pela ECOSimple, especializada em tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, artificiais e sintéticas.

O empreendimento registra cinco novas lojas este ano: Osklen (janeiro), Kin Cone Sorvetes (março), El Fuego e Reserva (junho) e Ivan Pons (julho).

A sexta operação a estrear em 2022 será a Zinzane, com origem no de Janeiro, com coleção de moda como vestidos, blusas, saias e acessórios. Em novembro, está prevista a chegada do Giraffas, uma das maiores redes de fast-food do Brasil, com mais de 410 unidades no território nacional e Exterior.

“Vivemos um momento de total consolidação entre os principais centros de compras do Rio Grande do Sul. Chegamos ao nosso nono aniversário maduros como negócio e com um mix completo, que brinda o público com uma experiência diferenciada e diversificada, unindo lazer, gastronomia, bons preços e opções para muitos segmentos”, comenta, por nota, a gerente geral do shopping, Amélia Siqueira.

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo abriu em 2013 e se autointitula como "primeiro outlet premium do Sul do País". Foi o primeiro empreendimento do segmento da Iguatemi Empresa de Shopping Centers. Hoje tem 92 operações, sendo 80 lojas com descontos de 30% a 70%, nove fast-food e dois restaurantes. O estacionamento é gratuito e tem capacidade para 1.300 carros.