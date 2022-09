Hamburgueria focada em smashburger abre primeira unidade no RS

A unidade do Bullguer em Porto Alegre é própria. Uma novidade é que a operação gaúcha é "a primeira loja da rede a ter um espaço de café, em parceria com a Nespresso", diz em nota. O modelo usa cápsula de café, que é comprada no caixa, e pode ser utilizada na máquina, com utensílios Nespresso.

Depois de estrear na Zona Norte, a marca chegará à região central rumo à Zona Sul, desta vez no Shopping Praia de Belas. A hamburgueria está na lista de novidades que vão abrir ainda em 2022 no Praia. A previsão é dezembro.

A colunajá tinha dado a dica em junho : nova rede de hamburgueria desembarcaria em breve no mercado gaúcho. E ela chegou. Considerado o pioneiro no Brasil do chamado smashburger, lanche menor e prensado na chapa, o Bullguer já está funcionando no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre.

São 273 metros quadrados de área e 94 assentos. Foram contratados 22 funcionários. A operação abre segunda a sábado, das 11h30min às 23h, e domingos e feriados, das 11h30min às 23h.

"A loja apresenta layout descontraído, com cozinha aparente para que os apaixonados pelo conceito smashburguer acompanhem toda a preparação do seu sanduíche", valoriza a rede.

"O Bullguer tem uma forte presença no Sudeste e chega ao Rio Grande do Sul com muita expectativa em um momento de retomada do food service", diz Thiago Koch, sócio-fundador da rede, na nota.

Para atrair a clientela no primeiro mês de abertura, a loja oferece 50% de desconto no chope e até 49% de desconto em alguns combos.

Segundo o fast-food, os lanches são preparados com hambúrguer de 100 gramas, preparados com carne 100% de bovino da raça Angus. O sanduíche custa a partir de R$ 22,00. No cardápio, estão o hambúrguer Lumberjack e a novidade Biggie Bacon Ranch, com 150 gramas de carne fresca Black Angus, informa a rede.

A loja é acessada pela área externa do shopping, ao lado do restaurante Outback steakhouse.