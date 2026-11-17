O Itaú Unibanco, por meio do Itaú Ventures, anunciou nesta segunda-feira (16) um investimento na Akua, empresa global de tecnologia financeira, acompanhado de uma parceria para desenvolver soluções voltadas ao setor na América Latina. O primeiro mercado de atuação conjunta será o Uruguai.
A colaboração prevê o uso da plataforma da Akua, que reúne processamento de pagamentos, conexão com diferentes sistemas financeiros, gestão de riscos, prevenção a fraudes e automação. A tecnologia é direcionada a bancos, credenciadoras, adquirentes e fintechs, que poderão desenvolver serviços a partir dessa infraestrutura.
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O movimento ocorre em um momento de expansão do uso de inteligência artificial no setor financeiro. Segundo estudo da Universidade de Cambridge
, 79% das instituições consultadas utilizam ou testam IA para automatizar processos, enquanto 74% aplicam a tecnologia no atendimento ao cliente e 57% na detecção de fraudes. O levantamento também aponta que 40% relatou ganhos de rentabilidade associados à tecnologia.
“A inteligência artificial está ampliando as possibilidades da infraestrutura de pagamentos
, e enxergamos na Akua uma plataforma concebida, desde a origem, para esse novo cenário”, afirmou Philippe Schlumpf, head do Itaú Ventures
.
Fundada com foco no mercado brasileiro, a Akua pretende utilizar a parceria para ampliar sua atuação regional. “A oportunidade está no que bancos e empresas de pagamentos poderão construir a partir dessas capacidades”, disse Rodrigo Rodrigues, COO
e cofundador da empresa.
Como parte do acordo, o Itaú Ventures passa a integrar o grupo de investidores da Akua. As empresas irão explorar oportunidades para desenvolver novas soluções e ampliar as capacidades da infraestrutura financeira na América Latina
, tendo o Uruguai como ponto de partida. A expansão para outros países dependerá das oportunidades identificadas em mercados onde o Itaú já atua
.