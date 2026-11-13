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Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 18:15

Renúncia de CEO, espiã e dependência

(FILES) Nvidia founder and CEO Jensen Huang waves after a welcome ceremony for US President Donald Trump at the Great Hall of the People in Beijing on May 14, 2026. Chip giant Nvidia's board announced November 8, 2026 it opened a probe into Chief Executive and co-founder Jensen Huang after he acknowledged an affair with a woman US officials say was working for Chinese intelligence. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

(FILES) Nvidia founder and CEO Jensen Huang waves after a welcome ceremony for US President Donald Trump at the Great Hall of the People in Beijing on May 14, 2026. Chip giant Nvidia's board announced November 8, 2026 it opened a probe into Chief Executive and co-founder Jensen Huang after he acknowledged an affair with a woman US officials say was working for Chinese intelligence. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)

AFP/Divulgação/JC
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Patricia Knebel
Patricia Knebel
Cada vez mais presente na pauta global, o setor de tecnologia conseguiu se superar nos últimos dias. Mas não pelos aspectos pelos quais costuma estar nos holofotes. 

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