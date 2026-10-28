Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 13:35

Inovações em IA alteram interação com softwares empresariais

Perspectiva é poder executar processos complexos de maneira econômica e em escala

Perspectiva é poder executar processos complexos de maneira econômica e em escala

Oracle/Diuvlgação/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
De Las Vegas,

A Inteligência Artificial está transformando a forma como as pessoas interagem com os softwares empresariais. Como parte dessa evolução, a Oracle anunciou nesta segunda-feira (26) durante o Oracle AI e o Net Suite World, em Las Vegas, novidades em inteligência artificial em todo o portfólio Oracle Fusion Cloud Applications.

Com as novas Oracle Fusion Agentic Applications, a perspectiva é que as organizações possam executar processos altamente complexos de maneira econômica e em escala nas áreas de finanças, recursos humanos, cadeia de suprimentos, vendas e serviços.

As novidades são impulsionadas pelo Fusion Claw, que permite que as aplicações agênticas assumam tarefas mais complexas e especializadas por meio de um novo ambiente de execução que oferece suporte a operações em maior escala e de longa duração, com maior autonomia e governança.

LEIA TAMBÉM: Oracle coloca confiança no centro do avanço da IA corporativa

Notícias relacionadas