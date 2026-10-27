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Patricia Knebel

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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 21:48

Oracle coloca confiança no centro do avanço da IA corporativa

Sicília aponta que sa ser capaz de indicar o que pode vir a seguir

Sicília aponta que sa ser capaz de indicar o que pode vir a seguir

Oracle/Divulgação/JC
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De Las Vegas,

A inteligência artificial está por toda parte. A confiança, essa sim, é mais difícil de encontrar, bem como resultados mensuráveis. O CEO da Oracle, Mike Sicília, abriu a edição 2026 do Oracle AI World e Suite World nesta segunda-feira (26), em Las Vegas (EUA), destacando a importância de o avanço da tecnologia acontecer fundamentada em dados confiáveis, submetida a controles empresariais e conectada aos processos que fazem o negócio funcionar.

“Quando isso acontece, a IA se torna útil", aponta.

Diante de uma plateia de executivos de diversos países, ele destacou que muitas empresas já estão com a IA em operação neste exato momento. Mas, a visão é que IA não deve se limitar apenas a informar o que está acontecendo, precisa ser capaz de indicar o que pode vir a seguir.

Nessa direção, ele apontou quatro pilares para que a IA empresarial seja plenamente confiável. O primeiro deles é o acesso aos dados com a segurança e as permissões adequadas ao negócio.

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Em segundo lugar, precisa compreender esses dados dentro do contexto do seu negócio, entendendo como as informações se conectam entre diferentes sistemas, o que significam e por que são relevantes.

Também é necessária uma infraestrutura de alto desempenho, capaz de acompanhar a demanda com eficiência e viabilidade econômica necessárias para operar em grande escala. E, por fim, a IA precisa atuar onde o negócio acontece: dentro das aplicações e dos processos nos quais as pessoas tomam decisões, gerenciam operações e transformam inteligência em ação.

“É aqui que a Oracle possui uma vantagem única, construída ao longo de décadas. Desenvolvemos a tecnologia que gerencia seus dados, sustenta seu negócio e impulsiona seus fluxos de trabalho mais críticos", aponta o Sicília, citando a Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

“O banco de dados com IA da Oracle leva a inteligência artificial diretamente aos dados corporativos em que vocês confiam. A nossa plataforma de dados com IA cria, de forma autônoma, uma ontologia conectada em toda a sua empresa, fornecendo à IA o contexto e a segurança de que ela precisa para operar", disse.

No entanto, o trabalho, por vezes, acaba sendo organizado em torno do próprio software. As pessoas precisam saber qual aplicação abrir, onde encontrar as informações, quais etapas seguir e quem deve realizar a próxima tarefa.

“A IA nos permite fazer isso de uma maneira muito melhor. Ela possibilita a criação de softwares muito mais intuitivos. Na verdade, a IA deveria permitir que você quase nem precise pensar no software", defendeu.

Durante o seu keynote, Sicília fez os primeiros anúncios desta edição do Oracle AI World, como a oferta de 75 aplicações baseadas em agentes de IA prontas para uso, desenvolvidas em torno de resultados empresariais.

O segundo anúncio foi o Fusion Companion, apresentado como uma camada inteligente que abrange as aplicações Fusion. Basicamente, a ideia é que o usuário possa descrever o que precisa, e o sistema vai determinar como atendê-lo. Dependendo da tarefa, pode direcionar a solicitação para uma transação, um agente, uma aplicação baseada em agentes ou um processo especializado de longa duração no Fusion Claw.

Já com o Fusion Companion no ChatGPT, a expectativa é ampliar o acesso a outros clientes de IA. O principal benefício, segundo a empresa, é simplificar a interação: as pessoas não precisam saber qual tela, fluxo, relatório ou ferramenta corresponde a cada solicitação.

O que está acontecendo, na prática, é uma mudança de paradigma no software. Ao invés de aprender a navegar por vários sistemas e menus, os usuários poderão descrever à IA o resultado que desejam alcançar, e o sistema executará o trabalho.

Para o VP executive Applications Development do Fusion, Chris Leone, isso muda a experiência de trabalho: menos navegação e mais foco em objetivos.

A proposta é uma experiência na qual o usuário descreve seu objetivo e o software organiza e executa o trabalho necessário.

O benefício esperado é reduzir o esforço dedicado à operação de sistemas e liberar tempo para analisar, criar, resolver problemas e atender outras pessoas. “A IA já está gerando valor, e seu próximo passo é agir", disse Leone.

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