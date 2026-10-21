Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 16:52

Mentes brilhantes vão onde a festa acontece, diz David Pitschmann

Austríaco Pitschmann participa essa semana do Tecnopuc Experience

Austríaco Pitschmann participa essa semana do Tecnopuc Experience

Tecnopuc/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
No coração da região dos Alpes-Adriático, o Lakeside Science & Technology Park oferece um ambiente em que natureza, cultura e inovação se complementam. Mais de 80 empresas e 1,3 mil pessoas ocupam o campus, que possui uma arquitetura singular e espaços para empresas, instituições de pesquisa e de ensino.

Notícias relacionadas