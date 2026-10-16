Ventiur anuncia exits com retornos de até 5,5x

A aceleradora Ventiur Smart Capital anunciou a conclusão de três novos exits em seu portfólio. As operações envolvem as startups Minha Escola, Allexo e Quality Storm, representando eventos de liquidez para os investidores de dois veículos estruturados pela Ventiur: o Grupo de investidores parceiros do Feevale Techpark e o Ventiur Open Startups. As negociações registraram retornos que variaram entre 2,5x e 5,5x sobre o valor inicialmente aportado.

Os exits refletem a diversificação setorial que a aceleradora vem promovendo nos últimos anos, englobando soluções para os mercados de educação (edtech), Internet das Coisas (IoT) e controle de qualidade para a indústria (Indústria 4.0).

Investida pelo veículo Feevale Techpark, a plataforma de gestão escolar e comunicação entre instituições, professores e famílias Minha Escola registrou o maior multiplicador do trio, alcançando um retorno de 5,5x sobre o capital investido graças à sua eficiência em reduzir a inadimplência de escolas infantis e otimizar processos administrativos.

Pelo mesmo veículo, a Allexo garantiu um retorno de 2,5x ao democratizar soluções de IoT para PMEs industriais, um mercado onde a maioria das empresas ainda esbarra em barreiras de custo e complexidade tecnológica. A saída ocorreu com a venda para a Exatron, indústria eletrônica de Canoas (RS) que já era sócia da startup desde 2022 e consolidou sua posição estratégica no negócio.

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Já a Quality Storm, integrante do veículo Ventiur Open Startups, desenvolve tecnologia baseada em inteligência artificial e visão computacional para eliminar processos manuais em papel e automatizar o controle de qualidade na indústria. A operação resultou em um retorno de 2,75x e consistiu na aquisição integral da empresa pelo grupo ForLogic Software, integrando-se a um portfólio que atende mais de 600 clientes.

Para o sócio da Ventiur, Guilherme Kudiess, o resultado consolida a tese de investimento da aceleradora. "Essas operações demonstram a capacidade da Ventiur, não apenas de identificar, acelerar e tracionar negócios inovadores até a maturidade, mas também de realizar um trabalho ativo de desinvestimento, gerando valor real e retornos atrativos para os nossos investidores", comenta.

A Ventiur foi fundada em Porto Alegre e tem sua sede no Tecnosinos, em São Leopoldo (RS), e filiais em Recife (PE), Macapá (AP) e em São Paulo (SP). Conta com mais de 500 investidores.

Em 13 anos de operação, investiu mais de R$ 40 milhões em 105 startups, com 14 exits bem-sucedidos. Dentre eles, estão a Devorando, vendida para o iFood em 2016, a Suiteshare, vendida para a VTEX em 2021, e a Mutuus Seguros, vendida para a Asaas.