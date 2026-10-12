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Patricia Knebel

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Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 12:35

"É assustador sequer correr o risco de fracassar", admite ator de Ted Lasso

Jason Sudeikis, intérprete de Ted Lasso, série da Apple

Jason Sudeikis, intérprete de Ted Lasso, série da Apple

Apple/Divulgação/JC
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De Las Vegas,

Filas para entrar no auditório do keynote do SAP Connect, em Las Vegas, e muita expectativa dos participantes para ver, ao vivo, o ator Jason Sudeikis. O intérprete de Ted Lasso, treinador americano de futebol que chega ao Reino Unido para liderar um time da primeira divisão ao topo do futebol britânico, lidera uma das séries de TV mais aclamadas pelo público. Na semana em que ele participou do evento, foi transmitido o último episódio da quarta temporada pela Apple.

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