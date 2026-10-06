Empresa autônoma está em ação, anuncia CEO da SAP

De Las Vegas,

“Hoje, a empresa autônoma está em ação”.

Cerca de cinco meses depois de apresentar, durante o Sapphire, em Orlando (EUA), o conceito da empresa autônoma, o CEO da SAP, Christian Klein, anunciou no keynote de abertura do SAP Connect 26, como o Joule Work e os Joule Assistants já estão gerando valor para os clientes.

"Este é um momento decisivo para a IA corporativa", afirmou Klein, comentando que, com o Joule e o SAP Autonomous Suite, desenvolvidos sobre a SAP Business AI Platform, a expectativa é ajudar as organizações a conectar a inteligência entre todas as funções para entregar resultados de negócios confiáveis”, disse.

O Joule Work é um espaço de trabalho central da SAP em que os agentes de IA assumem as tarefas operacionais, liberando os colaboradores para se dedicarem ao que realmente importa.

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Clientes como Novartis, Morgan Foods, Nestlé e PwC estiveram no palco compartilhando suas experiências. O SAP Connect ocorre até quinta-feira em Las Vegas.

Com a Novartis, foi desenvolvido e já lançado um projeto-piloto do Joule Sourcing Assistant da SAP. “Nossa visão é que agentes de IA cuidem das tarefas manuais mais pesadas, permitindo que os profissionais de compras se concentrem na estratégia, no relacionamento com fornecedores e na criação de valor”, comentou o diretor de Compras da Novartis, Christoph Buerki.

Já a Morgan Foods está “preparando o terreno” para a adoção de agentes autônomos, especialmente por meio de sua infraestrutura técnica.

“A maior mudança será passar de uma abordagem reativa para uma preditiva, na qual os agentes conseguem conectar sinais de demanda, níveis de estoque e a situação dos fornecedores com uma rapidez sem precedentes”, comenta o diretor Financeiro da Morgan Foods, Christoph Buerki.

Para ele, o grande diferencial virá das pessoas atuando em conjunto com os agentes. Segundo ele, os cerca de 1 mil funcionários fazem as cadeias de suprimentos funcionarem, e a tecnologia entra para ajudá-las a torná-las melhores.

“Você precisa ter pessoas acima dos agentes. Essa supervisão é extremamente importante. Eles não podem substituir o julgamento. E a IA não pode ter julgamento. As pessoas têm julgamento e isso vem da experiência”, diz.

Klein também participou nesta terça-feira (6) de uma coletiva de imprensa com jornalistas de diversos países durante o Connect 2026. E comentou sobre as ferramentas que precisam ser eficientes a ponto de as pessoas se perguntarem: por que eu usaria outro colega de trabalho para me ajudar em algo se a ferramenta pode fazer tudo isso e ainda conta com o contexto e a governança necessários?.

"Pense na sua última atualização de ERP; pense na velocidade e no tempo para obter valor com essa nova camada de agentes de IA. Uma coisa é o que os agentes padrão entregam. Tudo o que você constrói nessa plataforma é gerenciado. Você pode fazer o rollout e a implementação com tranquilidade, sabendo que conta com governança", disse. O modelo de precificação é baseado no consumo.

“Estamos desafiando muito nossos gerentes de produto para que não se limitem apenas a automatizar o trabalho. Eu disse ao nosso fundador, Hasso Plattner: nós vamos, de fato, resolver os problemas mais difíceis e complexos usando IA". “Quando se resolve os processos de negócios mais complexos que as empresas e indústrias enfrentam, gera o maior valor", acrescenta.