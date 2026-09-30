Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 16:51

IA exige dos líderes capacidade de orquestrar prioridades

Multiplicidade de responsabilidades dificulta tomada de decisão, reforça Rodrigues

Multiplicidade de responsabilidades dificulta tomada de decisão, reforça Rodrigues

Deloitte/Divulgação/JC
Compartilhe:
Patricia Kneb
Há uma geração de executivos de tecnologia que cresceu acreditando que o bom profissional é aquele que tem o controle de tudo na ponta dos dedos: infraestrutura, orçamento, prazos. Um estudo recente, porém, sugere que esse não é mais o cenário enfrentado por lideranças tech atualmente.

O 2026 Global Technology Leadership Study, estudo da Deloitte com 662 líderes de tecnologia ao redor do mundo, aponta uma nova lógica. Com a inteligência artificial em praticamente todas as engrenagens de uma empresa, saber orquestrar prioridades e identificar se o investimento atende aos objetivos de negócio da empresa se tornou tarefa tão estratégica quanto escolher a tecnologia em si.

Notícias relacionadas