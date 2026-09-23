HT Micron deve iniciar produção de nova unidade em até seis meses

A HT Micron Semicondutores, uma das principais iniciativas produtivas em semicondutores avançados no Brasil, avança na sua oferta de produtos, e com um impulso e tanto. A empresa, que integra o grupo sul-coreano Hana Micron e está instalada no Tecnosinos, em São Leopoldo (RS), recebeu sinal verde do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para um financiamento de R$ 84,86 milhões.

O anúncio foi feito essa semana. “Essa é a melhor notícia do nosso ano”, comemora o diretor de Relações Institucionais da HT Micron, Willyan Hasenkamp. Ele explica que o momento agora é de organizar a nova operação fabril, que será construída dentro da unidade de 10.000 m² que a empresa mantém.

“Os novos equipamentos já estão sendo adquiridos e a expectativa é, de três a seis meses, já estar com a nova unidade operante. Isso nos traz a perspectiva de um novo horizonte, que nos permitirá avançar na caminhada do desenvolvimento tecnológico”, comenta. A empresa não divulga estimativa de produção, mas o executivo diz que será suficiente para atender a demanda do Brasil.

A HT Micron atua na etapa de encapsulamento e teste de circuitos integrados destinados à indústria de tecnologia da informação e comunicação.

Agora, a empresa acelera o desenvolvimento de novos produtos e vai adicionar à sua linha produtiva a capacidade de montagem, encapsulamento e teste de dispositivos de memória em tecnologia LPDDR5X. É uma solução que endereça, especialmente, as demandas que surgem com Inteligência Artificial.

“A cada momento vão surgindo novas tecnologias, a velocidade e a quantidade de memória só aumenta”, diz, destacando hábitos usuais dos consumidores, como armazenar cada vez mais fotos no smartphone e usar soluções de Inteligência Artificial.

“É preciso acompanhar essa nova realidade e esse financiamento nos permitirá adotar tecnologias mais modernas que trazem um avanço tecnológico importante para o país de poder fabricar localmente, e suprir a necessidade dos fabricantes e montadores de memórias para dispositivos”, projeta o executivo.

Aplicações como IA, aprendizado de máquina e análise de grandes volumes de dados exigem modernização contínua desses dispositivos, com mais capacidade de armazenamento, maior desempenho e menor consumo de energia.

A LPDDR5X é hoje o padrão de memória DRAM de baixo consumo com maior adoção comercial em produtos de alto desempenho, presente na nova geração de smartphones, tablets e notebooks, em sistemas automotivos, em computação de alto desempenho e em cargas de trabalho de IA.

O financiamento do BNDES vai, justamente, sustentar a camada que leva mais tempo para se formar em semicondutores, que são as equipes de engenharia, os laboratórios de caracterização e a cadeia de fornecedores organizada em torno da operação de São Leopoldo.