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Patricia Knebel

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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 14:53

IA está disseminada nas empresas, mas tem baixo impacto financeiro

Estudo da Brivia_Group tem parceria do Instituto Caldeira e UFRGS

Estudo da Brivia_Group tem parceria do Instituto Caldeira e UFRGS

Brivia_Group/Divulgação/JC
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A inteligência artificial já é uma realidade na rotina das corporações brasileiras, mas o seu uso ainda não se traduz em impacto financeiro e ganho de eficiência no balanço dos negócios. A conclusão é da 3ª edição do Panorama Mindset Digital, estudo conduzido pelo Brivia_Group, em parceria com o Instituto Caldeira e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Os resultados foram apresentados na Semana Caldeira.

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