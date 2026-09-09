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Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 16:42

Apple lança iPhone Duo, modelo dobrável, por US$ 1.999

Ternus fez sua primeira conferência desde que assumiu como CEO da companhia

Ternus fez sua primeira conferência desde que assumiu como CEO da companhia

AFP/Divulgação/JC
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Agências
Depois de meses de especulações, o tão esperado modelo dobrável da Apple foi anunciado nesta quarta-feira (9), no tradicional evento da companhia para anúncio das novidades do ano, realizado em Cupertino (EUA). Foi a primeira grande conferência da companhia sob o comando de John Ternus, que assumiu o cargo de CEO em 1º de setembro, após 15 anos de Tim Cook à frente da companhia. 
 
iPhone Duo terá a caneta Apple Pencil, como as encontradas em iPads, e um sensor de impressão digital localizado na lateral, junto com outros botões essenciais.
 
O preço inicial é de U$ 1.999 (cerca de R$ 10,2 mil, na conversão direta). Os valores para os brasileiros ainda não foram divulgados no site oficial. O produto estará disponível para comprar a partir do dia 23 de outubro. 

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O primeiro aparelho dobrável da empresa chega quase sete anos depois de modelos parecidos feitos pela Samsung, Google e Huawei. Durante o lançamento, a companhia mencionou que o novo celular não teria os problemas enfrentados pelos concorrentes, principalmente em relação à durabilidade da dobradiça e à marca deixada no meio da tela quando o aparelho é aberto.
A empresa também lançou a nova geração de seus smartphones, o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max. Uma das novidades é a disponibilidade dos aparelhos na cor vinho.

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