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Patricia Knebel

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Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 11:03

AWS e Sebrae Startups lançam capacitação em agentes de IA

Treinamento tem oito módulos, gratuitos e em português, e usa Claude, Amazon Quick e Kiro

Treinamento tem oito módulos, gratuitos e em português, e usa Claude, Amazon Quick e Kiro

PAU BARRENA / AFP
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A AWS e o Sebrae Startups anunciaram que os empreendedores terão acesso a um novo programa de capacitação gratuito focado em Agentes de Inteligência Artificial.

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