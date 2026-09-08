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Patricia Knebel

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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 17:47

Procempa é premiada por projetos de IA para saúde

Evento reuniu cerca de 200 lideranças de TI do setor público brasileiro

Evento reuniu cerca de 200 lideranças de TI do setor público brasileiro

Procempa/Divulgação/JC
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A Procempa conquistou o 1º lugar no “Prêmio Case de Sucesso” do 4CIO Public Sector 2026, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. O reconhecimento veio pelos projetos que utilizam inteligência artificial no apoio ao diagnóstico e tratamento de três tipos de câncer: pele, mama e pulmão, e visam otimizar as filas de espera para acelerar a intervenção no Sistema Único de Saúde (SUS).

Organizado pela 4NETWORK, o evento reuniu cerca de 200 lideranças de tecnologia da informação do setor público brasileiro, além das principais fabricantes do mercado de hardware e software.

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As soluções da Procempa, reunidas no estudo vencedor, incluem as ferramentas de IA SkinScan e Mirai e Sybil. O case passou pela avaliação de um conselho de CIOs e foi escolhido por votação popular entre os participantes do encontro.

O projeto vencedor reúne três frentes de IA aplicadas à medicina preventiva. O aplicativo SkinScan vai auxiliar médicos da atenção primária na identificação precoce do câncer de pele ao analisar imagens de lesões suspeitas, orientando o encaminhamento prioritário ao dermatologista.

O algoritmo Mirai, que avalia exames de mamografia para estimar o risco de desenvolvimento do câncer de mama nos cinco anos seguintes, vai permitir uma busca ativa preventiva. Já o modelo Sybil vai atuar na detecção precoce do câncer de pulmão para acelerar o início do tratamento no SUS.

Para o diretor-presidente em exercício da Procempa, Thiago Ribeiro, que apresentou o projeto no evento, a premiação valida o esforço de levar inovação com impacto real para a ponta do serviço público.

"Mostrar como nossas iniciativas de IA estão se desenvolvendo e transformando o diagnóstico na saúde nos posiciona em um fórum nacional de alta relevância. É o resultado de um movimento consciente de ocupar espaços, mostrar o trabalho da equipe e provar que a tecnologia pública gaúcha resolve problemas complexos da população", destaca.


Com o troféu de melhor case, a companhia também garantiu vaga automática como finalista do 4Network Awards, premiação que reunirá, em dezembro, os vencedores de todas as edições dos eventos promovidos pela organizadora ao longo do ano.

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