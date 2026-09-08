Procempa é premiada por projetos de IA para saúde

A Procempa conquistou o 1º lugar no “Prêmio Case de Sucesso” do 4CIO Public Sector 2026, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. O reconhecimento veio pelos projetos que utilizam inteligência artificial no apoio ao diagnóstico e tratamento de três tipos de câncer: pele, mama e pulmão, e visam otimizar as filas de espera para acelerar a intervenção no Sistema Único de Saúde (SUS).

Organizado pela 4NETWORK, o evento reuniu cerca de 200 lideranças de tecnologia da informação do setor público brasileiro, além das principais fabricantes do mercado de hardware e software.

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As soluções da Procempa, reunidas no estudo vencedor, incluem as ferramentas de IA SkinScan e Mirai e Sybil. O case passou pela avaliação de um conselho de CIOs e foi escolhido por votação popular entre os participantes do encontro.

O projeto vencedor reúne três frentes de IA aplicadas à medicina preventiva. O aplicativo SkinScan vai auxiliar médicos da atenção primária na identificação precoce do câncer de pele ao analisar imagens de lesões suspeitas, orientando o encaminhamento prioritário ao dermatologista.

O algoritmo Mirai, que avalia exames de mamografia para estimar o risco de desenvolvimento do câncer de mama nos cinco anos seguintes, vai permitir uma busca ativa preventiva. Já o modelo Sybil vai atuar na detecção precoce do câncer de pulmão para acelerar o início do tratamento no SUS.

Para o diretor-presidente em exercício da Procempa, Thiago Ribeiro, que apresentou o projeto no evento, a premiação valida o esforço de levar inovação com impacto real para a ponta do serviço público.

"Mostrar como nossas iniciativas de IA estão se desenvolvendo e transformando o diagnóstico na saúde nos posiciona em um fórum nacional de alta relevância. É o resultado de um movimento consciente de ocupar espaços, mostrar o trabalho da equipe e provar que a tecnologia pública gaúcha resolve problemas complexos da população", destaca.

Com o troféu de melhor case, a companhia também garantiu vaga automática como finalista do 4Network Awards, premiação que reunirá, em dezembro, os vencedores de todas as edições dos eventos promovidos pela organizadora ao longo do ano.