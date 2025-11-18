Com assistente de IA, Smark quer ajudar clientes nas vendas

A Smark, player de CRM para gestão de vendas e pós-vendas com cerca de 15 mil contratos gerenciados em sua plataforma, está trazendo para o mercado o seu assistente de IA, o Mark.

Agora, os clientes já terão acesso ao seu primeiro recurso disponível: a análise de oportunidades. A meta é ampliar a capacidade do CRM de elaboração de diagnósticos, aponta o CEO da Smark, Leandro Ceccato.

“Com a análise de oportunidades, a IA analisa cada negócio, destaca as informações mais relevantes e dá um diagnóstico sobre os impactos das atitudes dos vendedores e dos clientes para a efetivação das vendas. Além de ajudar na previsibilidade, otimiza muito o tempo da equipe comercial”, destaca.

O CTO da empresa, Fábio Beckenkamp, conta que desde 2024 a IA invadiu diversas áreas do mercado, e a Smark está atenta a esse movimento. “Estamos desenvolvendo uma série de projetos de inteligência artificial nos últimos meses. Com o novo mecanismo, a análise é automatizada a partir desses dados estruturados, mas também inclui os dados não estruturados, como textos e áudios trocados com o cliente, tanto por WhatsApp quanto por e-mail”, diz.

A ideia é a de que o usuário tenha essas facilidades, mas também que o gestor possa rapidamente olhar as oportunidades dos seus colaboradores e avaliar, através do resumo, qual o status daquele trabalho. Ao se obter uma visão clara de como estão as negociações, pode-se evitar erros e perceber se algum detalhe está passando batido pelo vendedor.

“Se o cliente pedir 10 itens, a IA vai verificar e validar isso. Se ele tiver alguma restrição orçamentária, o Mark vai avaliar se o valor passado está dentro do solicitado e vai alertar o vendedor. O nosso agente de inteligência artificial também vai fazer uma análise de sentimento das conversas em relação à tendência do cliente a fazer o fechamento”, completa Beckenkamp.

Este upgrade começou a ser desenvolvido no ano passado, com a aprovação de uma proposta enviada à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para introduzir inteligência artificial ao Smark CRM.

“Este é só o primeiro passo, pois seguimos com a pesquisa junto à PUCRS, com uma equipe altamente qualificada. Em breve, anunciaremos mais funcionalidades do Mark e novos projetos de IA”, ressalta Ceccato.