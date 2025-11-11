uMov.me investe R$10 milhões para redesenhar plataforma com IA 

Com um investimento de cerca de R$ 10 milhões, a uMov.me reformulou sua plataforma 'no code' para incorporar a inteligência artificial como parte estrutural da solução. Ao invés de apenas adicionar IA, a empresa escolheu redesenhar completamente a sua plataforma, especializada na criação de soluções personalizadas para gestão de serviços de campo como logística, trade marketing e força de vendas.

O CEO da empresa, Alexandre Trevisan, conta que desde a chegada ao mercado, em 2011, foi estabelecida uma rotina periódica de evolução da plataforma, com aprimoramento semanal do produto. Com a chegada da IA, porém, veio a necessidade de ir além.

“Decidimos desconstruir a plataforma e redesenhar com uma camada de IA. Não fizemos uma adaptação, introduzimos essa tecnologia como parte da plataforma”, detalha. O investimento foi realizado entre 2023 e 2025.

A solução opera no formato multiagentes, composta por três frentes que se complementam: assistentes de IA, agentes de IA e consultores de IA. A ideia é levar a automatização ainda mais inteligente tanto para o trabalho operacional quanto para a gestão, com os agentes de IA apoiando os profissionais na ponta do processo.

"Mais de 100 mil trabalhadores de campo que usam as nossas soluções dentro da sua rotina para planejamento, localização, execução de vendas ou de entregas", diz, e complementa. “Considerando o prisma de quem está em campo, a questão é: onde está o meu gestor quando eu preciso dele ou quando eu preciso escolher quais são os clientes mais estratégicos que eu deveria visitar? Nós conseguimos levar essa experiência, do conhecimento desses gestores, para estar de fato presente, que é o que a gente tem chamado de gestão em tempo de execução”, relata.

De acordo com Trevisan, o investimento nesse tipo de solução tende a gerar um retorno (ROI) 10 vezes superior ao aportado no projeto. Além disso, ele destaca que há uma redução de custos relevante em áreas como logística, que tem um custo operacional de 15,5%.

O executivo ressalta que a ineficiência é um componente importante nessa conta. “A ineficiência de retrabalho, de rotas ou execuções inadequadas, consome de 10 a 20% do custo dessa operação, ou seja, estamos perdendo de 1,5 a 3% do PIB.” É um desperdício que pode chegar a mais de R$ 350 bilhões, considerando o PIB de 2024.

Atualmente, a atuação da uMov.me se estende por toda a América Latina. A empresa atende clientes em pelo menos 10 países da região, com destaque para Chile, Argentina e Uruguai. O principal mercado, entretanto, é o Brasil, com mais de 50% da operação.