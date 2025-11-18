Reginp celebra 20 anos e elege nova diretoria na Univates

No dia 8 de dezembro, a Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação (Reginp) retorna à Univates, em Lajeado, onde realizou a sua primeira reunião, em 2005.

O encontro marca a comemoração dos 20 anos da entidade e reunirá a atual diretoria, ex-presidentes, parceiros e representantes de ambientes de inovação do Rio Grande do Sul. Na ocasião, também será realizada a eleição da próxima diretoria, que conduzirá a entidade no biênio 2026–2027.

A Reginp foi criada para fortalecer parques tecnológicos, incubadoras e hubs de inovação. Para a atual presidente, Daniela Carolina Eckert, este momento simboliza mais do que um marco histórico.

“Voltar à Univates depois de 20 anos é reencontrar as raízes da Rede e reafirmar o propósito que nos move. A Reginp sempre foi sobre fazer juntos, e esse espírito é o que nos permitiu atravessar desafios e construir entregas relevantes para o ecossistema”, comenta.

O ciclo que se completa em dezembro foi marcado por uma agenda de mais cooperação, articulação institucional e qualificação dos ambientes de inovação.

Entre as principais entregas da gestão 2024-2025 estão a participação mais ativa no South Summit Brazil, em parceria com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia; a participação na chamada pública de soluções tecnológicas para enfrentamento das enchentes no RS e a atuação no Programa Rotas da Inovação, em todas as regiões do Inova R.

Nesses 20 anos, a Reginp foi liderada por oito presidentes:

Edemar de Paula (2006–2007);

Roberto Astor Moschetta (in memoriam) (2010–2011);

Ingrid Jansch (Porto) (2012–2013);

Eloni Salvi (2014–2015);

Marcio Machado (2016–2017);

Carlos Eduardo Aranha (2018–2019);

Artur Gibbon (2020–2023);

Daniela Carolina Eckert (2024–2025)