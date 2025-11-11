Abinee lança campanha de conscientização sobre compra segura 

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) lançou nesta semana uma campanha de conscientização para orientar consumidores durante o período da Black Friday.

Com o conceito “Compra consciente é compra segura”, a iniciativa será veiculada nas redes sociais e no site da Abinee, incentivando a escolha de smartphones homologados pela Anatel e alertando para os riscos da aquisição de produtos irregulares.

O objetivo é reduzir riscos ao consumidor. De acordo com a entidade, com o aumento das vendas online, promoções agressivas e maior circulação de ofertas internacionais, também cresce a presença de dispositivos sem procedência comprovada, que não atendem às normas técnicas de segurança exigidas no Brasil.

Esses aparelhos oferecem riscos como superaquecimento, choques elétricos, falhas de funcionamento e vulnerabilidades que permitem golpes e roubo de dados. Além disso, os consumidores de aparelhos irregulares não contam com assistência técnica e nem garantia do fabricante.

“A homologação garante que o smartphone passou por testes rigorosos e atende aos padrões de segurança e desempenho da rede brasileira. Celulares piratas colocam o consumidor em risco e podem expor seus dados e suas contas pessoais”, afirma Luiz Carneiro, diretor da área de Dispositivos Móveis da Abinee.