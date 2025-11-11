Porto Alegre,

Patricia Knebel

Publicada em 11 de Novembro de 2025 às 22:24

Abinee lança campanha de conscientização sobre compra segura 

Com aumento das promoções, cresce presença de dispositivos sem procedência

JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/JC
Patricia Knebel
A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) lançou nesta semana uma campanha de conscientização para orientar consumidores durante o período da Black Friday. 
Com o conceito “Compra consciente é compra segura”, a iniciativa será veiculada nas redes sociais e no site da Abinee, incentivando a escolha de smartphones homologados pela Anatel e alertando para os riscos da aquisição de produtos irregulares. 
O objetivo é reduzir riscos ao consumidor. De acordo com a entidade, com o aumento das vendas online, promoções agressivas e maior circulação de ofertas internacionais, também cresce a presença de dispositivos sem procedência comprovada, que não atendem às normas técnicas de segurança exigidas no Brasil. 
Esses aparelhos oferecem riscos como superaquecimento, choques elétricos, falhas de funcionamento e vulnerabilidades que permitem golpes e roubo de dados. Além disso, os consumidores de aparelhos irregulares não contam com assistência técnica e nem garantia do fabricante.
“A homologação garante que o smartphone passou por testes rigorosos e atende aos padrões de segurança e desempenho da rede brasileira. Celulares piratas colocam o consumidor em risco e podem expor seus dados e suas contas pessoais”, afirma Luiz Carneiro, diretor da área de Dispositivos Móveis da Abinee.
 

