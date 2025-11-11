Geração Z é a mais influenciada pelas redes para descobrir produtos

A jornada digital de compras é diferente entre Baby Boomers, Geração X, Millennials e Geração Z. Isso é fato. As diversas gerações se movem por critérios distintos de confiança e descoberta diferentes, mas, quais são eles?

Um estudo da mLabs, em parceria com a Conversion, ouviu 800 pessoas em todo o Brasil e mostra que a Geração Z é a mais influenciada por redes sociais: 87% descobrem produtos no Instagram e 80% no TikTok. Já Millennials alternam entre Instagram, YouTube e Google, usando IA para comparar opções.

A Geração X mantém o Google como principal referência (84,5%) e combina conteúdo em vídeo e validação em fontes oficiais. Entre os Baby Boomers, cresce o uso de YouTube e Instagram, mas a IA aparece sobretudo para busca de preços.

“Mais do que acompanhar tendências, é preciso entender a nova lógica da influência, construída por meio de dados, relevância e credibilidade. O comportamento online de cada geração revela que a relação entre marcas e pessoas está cada vez mais guiada por propósito e contexto, e não apenas por visibilidade online”, explica Diego Ivo, fundador e CEO da Conversion.

No conjunto das gerações, o Google segue dominante na busca por informações (78,8%), enquanto Instagram, YouTube e TikTok consolidam o papel de vitrine. A IA já influencia decisões de compra para 59,5% da Geração Z e 56% dos Millennials, índice que cai para 47,5% na Geração X e 31% entre Boomers.

“O crescimento da IA e das redes sociais entre os mais jovens não representa uma substituição do Google, mas a expansão das buscas. Os usuários jovens descobrem produtos e serviços através das redes sociais de forma fluida, utilizam o Google para buscar informações factuais de forma ativa e vão para a IA fazer análises contextuais, comparativas. Isso cria uma experiência de pesquisa híbrida”, afirma o fundador e CMO da mLabs, Rafael Kiso.

Confira mais insights da jornada de consumo das gerações:

Geração Z (18 a 26 anos): é a mais conectada e socialmente ativa. 87% descobrem produtos, serviços ou marcas no Instagram e 80% no TikTok, plataformas usadas não só para lazer, mas também como fonte de informação, aprendizado e consumo. É o grupo que mais valoriza autenticidade e posicionamento de marca, e 67,2% deles já afirmam utilizar IA (como ChatGPT) para perguntar sobre vantagens e desvantagens de produtos. É a geração que usa a inteligência artificial como uma espécie de “consultor digital” para validar e tomar decisões.

Os Millennials (27 a 42 anos) são a geração mais híbrida e estratégica, segundo o estado: 83,5% descobrem produtos no Instagram, 73,5% no YouTube e 72% no Google. Também estão entre os que mais utilizam IA (56%) como ferramenta de pesquisa e decisão. Preferem marcas que ensinam, inspiram e entregam utilidade: 58% dizem confiar mais nas IAs do que em pessoas próximas para obter informações atualizadas.

Geração X (43 a 58 anos): busca equilíbrio entre canais. O Google lidera com 84,5% das pesquisas, seguido por YouTube (60%) e Instagram (45,5%). Essa geração valoriza credibilidade, experiência e comparação, com 47,5% já utilizando IA em suas buscas. Embora demonstrem abertura à tecnologia, mantêm cautela e priorizam a validação em fontes oficiais e lojas físicas.

Baby Boomers (59+): têm presença digital crescente. 77,5% utilizam o Google e 58,5% o YouTube como principais canais de descoberta de produtos, serviços ou marcas. O Instagram (50,5%) e o Facebook (37,5%) aparecem como redes de uso mais frequente. Ainda que o uso de IA seja menor (31%) para pesquisar marcas ou produtos, quase 48% dessa geração afirmam usá-la para encontrar o menor preço ou melhor oferta, demonstrando um perfil prático e orientado à eficiência.