IA agêntica: orçamentos aumentam, dados são gargalo

Forte comprometimento com os agentes de IA, aliado a claras lacunas de execução. Essa foi a principal conclusão do Estudo Qlik sobre IA Agêntica 2025, encomendado pela Qlik, player global em integração de dados, qualidade de dados, analytics e inteligência artificial (IA), à Enterprise Technology Research.

Quase todos os entrevistados afirmaram que já comprometeram orçamento, mas a maioria projeta que levará anos para operacionalizar em escala, com a qualidade dos dados e a integração das iniciativas de IA Agêntica com os sistemas existentes citados como os principais obstáculos.

“As empresas não têm falta de ambição ou financiamento. O que falta são as bases de dados e analytics que permitam aos agentes trabalhar em toda a empresa com confiabilidade e controle”, analisa o diretor de Estratégia da Qlik, James Fisher. “Se você quer que a IA Agêntica faça a diferença em 2026, invista primeiro em pipelines confiáveis, interoperabilidade e uma estrutura prática de retorno sobre o investimento (ROI) em que sua diretoria acredite”, recomenda.

A IA Agêntica ultrapassou as limitações relacionadas a orçamento e passou a integrar os planos operacionais de 2026. A ação inicial, aponta o estudo, é pragmática: os entrevistados apontam as operações de TI e o desenvolvimento de software como pioneiros, onde os resultados e a telemetria são mais claros.

O obstáculo à escala é menos atribuível à capacidade do modelo e mais relacionado ao desafio de integrar dados governados e de alta qualidade aos fluxos de trabalho existentes e conectar sistemas sem adicionar riscos. Até que isso aconteça, muitos programas permanecerão como pilotos e provas, em vez de operações em execução.

“À medida que os gastos passam da experimentação para linhas orçamentárias fixas, as restrições são as clássicas das empresas: qualidade dos dados, integração, governança e talento”, diz Erik Bradley, Estrategista-Chefe da Enterprise Technology Research (ETR).

As principais descobertas do estudo sobre os agentes de IA

- O dinheiro está disponível: 97% das empresas já comprometeram orçamento para IA Agêntica, com 39% planejando gastar US$ 1 milhão ou mais, e 34% alocando de 10% a 25% do seu orçamento de IA.

- A estratégia está amadurecendo, mas a mensuração de valor está atrasada: 69% relatam uma estratégia formal de IA, em comparação com 37% em 2024, mas apenas 19% têm uma estrutura de ROI definida.

- Uso em escala levará tempo: Apenas 18% implementaram totalmente a IA Agêntica e 46% dizem que escalar levará de três a cinco anos, com apenas 42% confiantes em sua expertise interna. 2026 parece ser uma fase de construção, não de ampla implementação.

- Os dados são o gargalo: qualidade, disponibilidade e acesso aos dados lideram a lista de barreiras, seguidos por integração, habilidades e governança. A restrição é a estrutura corporativa, mais do que a potência do modelo.

- O risco está na ponta da implementação: as principais preocupações são a segurança cibernética, a confiabilidade do output e a exposição legal, com a explicabilidade e a auditabilidade logo atrás. Os líderes de risco definirão o ritmo e a seleção de fornecedores.

- Onde os agentes chegam primeiro: operações de TI e desenvolvimento de software são as áreas mais visadas, com a redução de custos como principal objetivo e a produtividade como a principal métrica.