Visa pretende criar agente de IA para criadores de conteúdo

A Visa apresentou planos de explorar um novo piloto de agentes de IA para criadores de conteúdo. A ideia é que o programa “Creator Agent” seja desenvolvido em parceria com a Karat Financial, uma fintech líder no ecossistema de criadores de conteúdo que oferece cartões de crédito e soluções bancárias especificamente pensadas para esse público.

A perspectiva da empresa é usar agentes de IA para ajudar a solucionar pontos de fricção comuns dos criadores de conteúdo, como a otimização das contas a pagar e a receber. O anúncio foi feito durante o Web Summit 2025, que aconteceu em Lisboa, Portugal.

A empresa reforçou seu compromisso de longo prazo de apoiar criadores de conteúdo digital como uma força relevante na economia global. Além disso, apresentou o novo estudo global Monetized: Visa 2025 Creator Report, conduzido com o TikTok e a Morning Consult.

O relatório analisou os desafios e as oportunidades empresariais de mais de 1 mil criadores dos Estados Unidos, Brasil, Austrália, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos.

Entre as principais conclusões do relatório para o Brasil está o fato de que 84% dos entrevistados acreditam que seu faturamento aumentará em 2025, impulsionado pelas crescentes oportunidades de negócio e a maior profissionalização dos criadores.

A criação de conteúdo já é a principal fonte de renda de mais da metade deles, e 79% dizem ter um plano de crescimento claro para o próximo ano. Isso indica que, cada vez mais, a atividade vem sendo tratada como um negócio estruturado.

De acordo com o estudo, é forte a demanda por capacitação em gestão por parte dos criadores de conteúdo do Brasil, que citam gestão financeira, negociação de contratos e estratégias empresariais como as áreas de aprendizado prioritárias. Embora só 27% se considerem muito confiantes na área financeira, quase todos reconhecem que essas competências são essenciais para o crescimento sustentável.

"Os criadores brasileiros estão mostrando que, ser um criador de conteúdo é, antes de tudo, administrar um negócio”, diz Juliana Amoroso, head de soluções para MPMEs da Visa do Brasil. Segundo ela, o estudo destaca a capacidade que os criadores têm de inovar. “Nosso compromisso é oferecer soluções que simplifiquem o dia a dia dos criadores e os ajude a transformar seu trabalho em negócios com alcance global”, complementa.