Ranking da Dom Cabral destaca empresas mais avançadas no uso de IA

O Brasil conta com um novo indicador para avaliar a adoção corporativa da inteligência artificial (IA), o AI Lighthouse Awards, levantamento realizado pela Fundação Dom Cabral em parceria com a CI&T. O objetivo é identificar e reconhecer as empresas mais avançadas na aplicação estratégica da IA no Brasil. A primeira edição do ranking foi apresentada no início desse mês e destaca AB InBev, Globo e Ânima Holding como líderes em maturidade digital.

A análise avaliou práticas de 96 organizações, considerando seis dimensões: estratégia, recursos, estrutura, processos, cultura e resultados. Além das três líderes, completam o ranking Porto Seguro, Bradesco Seguros, Localiza & Co., MRV Engenharia, GetNet, Tupy e Cielo.

“Os insights que coletamos reforçam que o diferencial competitivo está em como combinar dados, propósito e pessoas para gerar impacto real nos negócios e na sociedade”, afirma o CEO da CI&T, Cesar Gon. “Os nossos dados indicam uma opção clara brasileira pelo retorno sobre o capital empregado e eficiência empresarial”, acrescenta Hugo Tadeu, diretor do Núcleo de Inovação, IA e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral.

Além do ranking, o estudo revela o contexto de adesão à tecnologia. A maioria das companhias (94,4%) coloca a IA entre as principais prioridades estratégicas, com o assunto sendo conduzido diretamente pela presidência em um terço das organizações. Em quase 80% dos casos analisados os investimentos em IA estão alinhados aos objetivos corporativos.

Metade das empresas (47,2%) investem até 1% de suas receitas em IA e quase 21% já destinam mais de 5% do faturamento para esse tipo de tecnologia. Em termos de impacto, 45,1% das organizações superaram 60% das metas em projetos com IA, e 22,5% reportaram retorno sobre investimento superior a 30%.