Criminosos criam mais de 30 sites fraudulentos utilizando a COP30

A empresa de segurança digital Kaspersky fez um alerta para uma crescente onda de ataques de phishing que utilizam a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) como isca para roubar dados e informações pessoais de desavisados.
Até o momento, a empresa bloqueou mais de 30 URLs maliciosas criadas para enganar participantes, jornalistas e o público geral interessado no evento, com o objetivo de roubar dados pessoais, credenciais de acesso e informações financeiras.
O alerta surge em um momento no qual o Brasil enfrenta um cenário recorde de ataques de phishing. Levantamento recente da Kaspersky revela que o país teve um aumento de 80% na deteção deste tipo de ataque, com uma média de 1,5 milhão de tentativas de phishing – impulsionadas pela automação de golpes em massa com Inteligência Artificial.
Neste caso, os criminosos se aproveitam do grande interesse gerado pela COP30 para criar armadilhas altamente convincentes visando obter informações financeiras e pessoais de vítimas, especialmente pois muitas autoridades e figuras públicas desejam participar da Conferência.
“A COP30 é o evento perfeito para ataques digitais, pois há alguns fatores interessantes para os cibercriminosos como a relevância do evento, interesse global e um grande volume de comunicações oficiais. Isso dificulta para a vítima diferenciar o que é real do que é fraude”, Fabio Assolini, diretor da equipe global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina.