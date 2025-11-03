Startups do Potencia UP concorrem a investimento de até US$ 500 mil

Vinte negócios foram selecionados para a segunda fase do Potencia UP: preparação para investimentos de impacto, iniciativa Potencia Ventures, grupo de investimento focado em negócios de impacto social, e da Artemisia. O objetivo é qualificar empreendedores de impacto para estarem aptos a acessar capital de forma mais estratégica.

Nessa etapa, os empreendedores passarão por mentorias e acompanhamento individualizado com ênfase nos principais desafios apresentados durante a etapa de capacitação. Com isso, se preparam para concorrer a investimentos entre US$ 100 mil e 500 mil da Potencia Ventures.

Entre as selecionadas está a gaúcha Ujamaatech, especializada em ajudar empresas a desenvolver soluções de educação financeira para melhorar a qualidade de vida dos seus clientes e colaboradores.

“Nossa intenção com a segunda edição do programa foi ampliar o alcance e entregar ainda mais valor aos empreendedores. O objetivo é oferecer apoio direcionado a desafios estratégicos e identificar quais startups têm maior encaixe com a tese de investimento da Potencia no curto prazo”, comenta Itali Collini, líder da Potencia Ventures no Brasil.

O Potencia UP prioriza participantes com marcadores de diversidade como gênero, raça, território, idade, orientação sexual e pessoas com deficiência, além de empresas com foco em educação e futuro do trabalho.

Neste ano, o programa mais que dobrou as inscrições, passando de 170 em 2023 para 375 em 2025. Além disso, 224 startups tiveram acesso à Fase 1. “O engajamento foi notável, já que 114 concluíram todas as atividades obrigatórias, tornando a seleção das 20 altamente competitiva”, ressalta Itali.

O codiretor-executivo da Artemisia, Felipe Alves, explica a que metodologia de preparação do Potencia UP visa conectar empreendedores e investidores de impacto com o objetivo de garantir que negócios relevantes não fiquem pelo caminho por falta de preparação.

“Mais do que modelos de negócio promissores, buscamos fundadores comprometidos com o impacto, capazes de dialogar com investidores e de criar negócios escaláveis”, relata.

A Fase 2 do Potencia UP terá duração de cerca de dois meses. Cada startup passará por um diagnóstico individual para definir o principal desafio e o “mini-milestone” até o final do programa. A partir disso, terão acesso a mentorias especializadas, tanto coletivas quanto individuais, além de checkpoints de acompanhamento para monitorar a evolução de suas entregas.

Entre as empresas que já foram destacadas pelo Potencia Up está a Trampay, fintech de impacto social que captou R$ 1,25 milhão, e a UpMat Educacional, com uma rodada Seed de R$ 1,5 milhão.