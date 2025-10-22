Prêmio Finep de Inovação tem 14 finalistas do RS

O Prêmio Finep de Inovação, voltada ao reconhecimento de iniciativas que transformam setores estratégicos da economia brasileira, tem 14 finalistas do Rio Grande do Sul.

Entre eles está a Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs), o Centro Tecnológico Randon, a Instor Projetos e Robótica, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hub One Health Feevale e o Oceantec-Mar RS.

A premiação está de volta após uma década. A Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, realizou esta semana a quarta etapa da premiação, desta vez para anunciar os vencedores da região Sul. No total, a região Sul soma 24 finalistas.

As áreas contempladas na premiação vão da agroindústria sustentável à bioeconomia, saúde, transformação digital, infraestrutura, deep tech, ecossistemas de inovação e infraestrutura de P&D em ICTs.

Entre 2023 e 2025, 37,4% do total dos recursos contratados pela Finep foram destinados à região Sul, o que representa um salto em relação ao período anterior. Entre 2019 e 2022, foram aplicados cerca de R$ 4,2 bilhões na região. Já de 2023 a 2025, o volume saltou para R$ 15,4 bilhões, em 1.979 projetos contratados.

Já foram realizadas as etapas Sudeste, Norte e Centro-Oeste do Prêmio. A etapa Nordeste será a última regional e acontece em Recife, no dia 17 de novembro. Todos os vencedores regionais concorrerão ao prêmio nacional de cada categoria, a ser realizado no Palácio do Planalto, na capital federal, em dezembro.

Ao todo, 115 projetos nacionais concorrem, após uma seleção entre cerca de 3 mil propostas apoiadas pela Finep entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, nas modalidades reembolsáveis e não-reembolsáveis.

Os vencedores receberão o Selo Prêmio Finep de Inovação 2025.