TIM amplia rede Ultrafibra em novas cidades no RS

As cidades de Bagé, Taquara, Garibaldi e Flores da Cunha passam a contar com a TIM Ultrafibra, internet residencial da operadora, que promete velocidades de até 2 Giga.

Além da expansão das cidades, a operadora também ampliou sua cobertura de fibra óptica para mais domicílios. No RS, as principais cidades que tiveram cobertura expandida foram Alegrete, Cachoeirinha, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Viamão e São Leopoldo.

“Estamos levando uma experiência completa de banda larga, com tecnologia de ponta e serviços digitais que fazem a diferença no dia a dia das pessoas”, destaca Tiago Chaves, Diretor de Marketing Residencial da TIM Brasil.

Outra novidade é que a TIM Ultrafibra iniciou em setembro a degustação do Wi-Fi 7 para seus clientes. A nova tecnologia eleva a velocidade e a estabilidade, aponta a empresa.