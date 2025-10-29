Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMercado Digital
Mercado Digital
Patricia Knebel

Patricia Knebel

Publicada em 29 de Outubro de 2025 às 15:35

TIM amplia rede Ultrafibra em novas cidades no RS

Operadora amplia sua cobertura de fibra óptica para mais domicílios

Operadora amplia sua cobertura de fibra óptica para mais domicílios

TIM/Divulga??o/JC
Compartilhe:
Patricia Knebel
Patricia Knebel
As cidades de Bagé, Taquara, Garibaldi e Flores da Cunha passam a contar com a TIM Ultrafibra, internet residencial da operadora, que promete velocidades de até 2 Giga. 
As cidades de Bagé, Taquara, Garibaldi e Flores da Cunha passam a contar com a TIM Ultrafibra, internet residencial da operadora, que promete velocidades de até 2 Giga
Além da expansão das cidades, a operadora também ampliou sua cobertura de fibra óptica para mais domicílios. No RS, as principais cidades que tiveram cobertura expandida foram Alegrete, Cachoeirinha, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Viamão e São Leopoldo.
Estamos levando uma experiência completa de banda larga, com tecnologia de ponta e serviços digitais que fazem a diferença no dia a dia das pessoas”, destaca Tiago Chaves, Diretor de Marketing Residencial da TIM Brasil.
Outra novidade é que a TIM Ultrafibra iniciou em setembro a degustação do Wi-Fi 7 para seus clientes. A nova tecnologia eleva a velocidade e a estabilidade, aponta a empresa.

Notícias relacionadas