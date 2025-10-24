eComex lança plataforma com IA na Oracle Cloud

A provedora e soluções de comércio exterior eComex lançou uma nova plataforma para ajudar a transformar operações de comércio exterior na Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Rodando na OCI e desenvolvida com Oracle APEX, a eComex Pulse Edition incorpora os serviços de IA da Oracle, incluindo OCI Document Understanding, para ajudar a revolucionar a forma como importadores e exportadores automatizam e escalam suas operações. O anúncio foi feito durante o Oracle AI World, em Las Vegas.

A eComex tem utilizado as tecnologias da Oracle há quase 30 anos para ajudar a construir soluções para players como Petrobras, Latam Airlines, GE e Basf. A eComex adotou a OCI como infraestrutura subjacente para a eComex Pulse Edition, que inclui seu AI Digital Army, um conjunto de agentes de IA autônomos construídos e implantados na OCI.

“Com as soluções de IA e nuvem da OCI, estamos oferecendo uma nova geração de soluções que não apenas automatizam processos complexos e manuais, mas também liberam as pessoas para se concentrarem em criar, inovar e gerar valor para suas empresas”, aponta André Barros, CEO da eComex.