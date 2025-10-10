SuiteCloud Platform integrará modelos de IA

De Las Vegas,

Durante o SuiteWorld, também foi apresentada a nova geração da NetSuite SuiteCloud Platform, um ambiente de extensibilidade e customização que permite às organizações adaptar a NetSuite às suas necessidades específicas.

Construída sobre o modelo unificado de dados e padrões abertos da NetSuite, a SuiteCloud agora permite integrar modelos de IA líderes, projetar agentes de IA personalizados e compor fluxos de trabalho e experiências baseadas em IA.

O fundador e vice-presidente executivo da Oracle NetSuite, Evan Goldberg, destacou o fato de que cada negócio é diferente, e pode mudar, crescer, a partir de uma plataforma flexível.

“Sempre foi importante para mim que a NetSuite fosse flexível e adaptável para que nossos clientes pudessem atender às suas necessidades de negócios exclusivas e em constante mudança”, destaca o fundador e vice-presidente executivo da Oracle NetSuite.

Segundo ele, com esse anúncio, a empresa está elevando a sua flexibilidade e adaptabilidade a um novo patamar.

O vice-presidente Executivo, Estratégia, Engenharia e Design de IA da Oracle NetSuite, Patrick Puck, comenta que a plataforma SuiteCloud é a espinha dorsal da solução.

“É assim que milhares de aplicativos foram criados e que milhões de personalizações são feitas todos os dias. Agora, ao entrarmos na era da IA, não se trata mais apenas de personalizar formulários e fluxos de trabalho, mas de criar agentes e gerar conexões capazes de construir processos mais inteligentes", explica.