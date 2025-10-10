IA deve ser capaz de trabalhar para os clientes, defende Wiessinger

De Las Vegas,

Como criar valor real com Inteligência Artificial? O v ice-presidente Sênior, Desenvolvimento de Aplicativos da Oracle NetSuite, Gary Wiessinger, destacou durante o SuiteWorld 2025, em Las Vegas (EUA), o poder da Inteligência Artificial e como essa tecnologia, agora incorporada de forma nativa no NetSuite Next, pode ajudar os líderes de negócios na tomada de decisão.

“É uma tecnologia poderosa”, disse. Mas, a o mesmo tempo que as novas tecnologias oferecem uma série de possibilidades, se tornando praticamente onipresente em nosso dia a dia, cada vez é mais desafiador decidir quais tecnologias e ferramentas usar. Essa é uma das questões que o NetSuite Next, anunciado essa semana pela empresa, pode ajudar a endereçar.

“ Com o NetSuite você não precisa se preocupar em como usar. Estamos colocando a IA para trabalhar para você. Fizemos isso construindo uma IA focada em você, não na tecnologia. A IA não é o objetivo, não é o fim. É um meio para um fim. O fim é o seu sucesso", disse.

Wiessinger explica que quando a empresa cria soluções com IA, não começa com a tecnologia e, sim, com as necessidades dos clientes. “ Usamos a empatia para entender profundamente nossos clientes e o que eles estão buscando. A partir daí, descobrimos como podemos melhor atender a essas necessidades, inclusive com a IA", destacou.

Uma pesquisa recente realizada pela Oracle NetSuite com seus clientes mostrou que 75% usam IA e tarefas relacionadas ao trabalho pelo menos uma vez por semana. E mais da metade, 56%, usa todos os dias.

Por outro lado, o estudo também mostrou que a maioria não tem certeza de como usar a IA da melhor forma em seus trabalhos, e nem se podem confiar na precisão dessa tecnologia.