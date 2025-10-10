IA deve ser capaz de trabalhar para os clientes, defende Wiessinger

De Las Vegas,
Como criar valor real com Inteligência Artificial? O vice-presidente Sênior, Desenvolvimento de Aplicativos da Oracle NetSuite, Gary Wiessinger, destacou durante o SuiteWorld 2025, em Las Vegas (EUA), o poder da Inteligência Artificial e como essa tecnologia, agora incorporada de forma nativa no NetSuite Next, pode ajudar os líderes de negócios na tomada de decisão.
“É uma tecnologia poderosa”, disse. Mas, ao mesmo tempo que as novas tecnologias oferecem uma série de possibilidades, se tornando praticamente onipresente em nosso dia a dia, cada vez é mais desafiador decidir quais tecnologias e ferramentas usar. Essa é uma das questões que o NetSuite Next, anunciado essa semana pela empresa, pode ajudar a endereçar.
“Com o NetSuite você não precisa se preocupar em como usar. Estamos colocando a IA para trabalhar para você. Fizemos isso construindo uma IA focada em você, não na tecnologia. A IA não é o objetivo, não é o fim. É um meio para um fim. O fim é o seu sucesso", disse.
Wiessinger explica que quando a empresa cria soluções com IA, não começa com a tecnologia e, sim, com as necessidades dos clientes. “ Usamos a empatia para entender profundamente nossos clientes e o que eles estão buscando. A partir daí, descobrimos como podemos melhor atender a essas necessidades, inclusive com a IA", destacou.
Uma pesquisa recente realizada pela Oracle NetSuite com seus clientes mostrou que 75% usam IA e tarefas relacionadas ao trabalho pelo menos uma vez por semana. E mais da metade, 56%, usa todos os dias.
Por outro lado, o estudo também mostrou que a maioria não tem certeza de como usar a IA da melhor forma em seus trabalhos, e nem se podem confiar na precisão dessa tecnologia.
“Estamos construindo um sistema em que a IA não é um complemento. É um recurso integrado diretamente aos fluxos de trabalho, registros e análises nos quais os nossos clientes já têm confiança. São soluções de IA para entregar produtividade, insights, controle, agilidade e colaboração", reforçou.