Carreta Digital deve capacitar mais de 2 mil estudantes no RS

O projeto Carreta Digital formou, no primeiro semestre deste ano, cerca de 1,5 mil alunos nos cursos de robótica, manutenção de computadores de alto desempenho e desenvolvimento de jogos digitais.

Neste segundo semestre, as aulas estão sendo ministradas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Rio de Janeiro. A estimativa é capacitar mais 600 alunos até o final do ano, elevando o total para mais de 2,1 mil estudantes formados nas 14 escolas municipais, já atendidas pelo projeto em Canoas.

A Carreta Digital é realizada pela Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação ( RBCIP) , em parceria com o Ministério das Comunicações e com o apoio da Prefeitura de Canoas, por meio da CanoasTec.

LEIA TAMBÉM: Prêmio Finep de Inovação tem 14 finalistas do RS

A meta é ampliar a inclusão digital e a formação tecnológica dos jovens canoenses. O programa leva às escolas públicas, laboratórios itinerantes equipados com tecnologias de ponta, incluindo impressoras 3D e kits de robótica.

No Rio Grande do Sul, a Carreta chegou no início de 2025. “O sucesso é tão grande que estamos sendo procurados por inúmeras prefeituras do Rio Grande do Sul e por parlamentares que querem aportar recursos para expandir o programa aqui no estado”, explica Alexandre Siqueira, coordenador regional da Carreta Digital.

A Carreta Digital integra as ações de inclusão digital do Ministério das Comunicações e vem percorrendo municípios de todo o Brasil oferecendo cursos gratuitos em informática e cidadania digital.

Criado em setembro de 2024, no Distrito Federal, o programa já contabiliza 8.927 capacitações realizadas em diversos estados. O investimento total do projeto é de R$ 15,7 milhões, provenientes da Comissão Senado do Futuro.

A coordenadora executiva do projeto Carreta Digital, Aline Marcon, explica que a meta inicial era formar 15 mil alunos. Com a expansão do projeto em mais estados recentemente, essa estimativa passou para 23 mil jovens.

“É uma grande oportunidade de eles serem iniciados em uma profissão que pode favorecer a entrada no mercado de trabalho e apoiar as suas famílias nas novas tecnologias”, diz.