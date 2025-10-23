South Summit Brazil projeta impacto de R$ 1,2 bilhão até 2030

O impacto financeiro estimado do South Summit Brazil 2025 alcançou R$ 166 milhões no Brasil, sendo R$ 134 milhões no Rio Grande do Sul, e quase 4 mil postos de trabalho gerados. Até 2030, a projeção é chegar a R$ 1,2 bilhão, mais de R$ 131 milhões de impostos arrecadados e 26 mil empregos gerados pelo evento.

Foi com números positivos do impacto gerado que foi lançada oficialmente na noite desta quinta-feira (23) a edição 2026 do South Summit Brazil. O encontro está marcado para acontecer de 25 a 27 de março de 2026, no Cais Mauá, em Porto Alegre. Os dados do estudo são resultado de um estudo inédito com a Alvarez & Marsal.

“Porto Alegre e o Rio Grande do Sul são hoje uma referência no Brasil e na América Latina porque aprenderam que inovar é mais do que criar tecnologia: é gerar impacto, melhorar vidas e construir futuro. O South Summit nos faz acreditar em futuro melhor”, destacou o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf.

A celebração aconteceu na antiga fábrica da Ghahyba, sede do Instituto Caldeira, e reuniu autoridades e nomes do ecossistema de inovação.

O governador Eduardo Leite destacou que hoje foi assinado o contrato com South Summit Madrid, garantindo o evento em Porto Alegre até 2027, e reforçando a intenção até 2030. “Esse será meu último South Summit como governador e estamos deixando tudo organizado e garantido para que o próximo governo possa entrar com tudo resolvido”, disse.

Depois de ter Beyond resilience como tema central esse ano, a quinta edição traz a tagline Human by design, e destacará as pessoas e as tecnologias emergentes que estão nos colocando no futuro, como infraestruturas inteligentes, deep tech e saúde e ciência.

Os primeiros dez speakers, dos mais de 600, foram anunciados pelo country manager do South Summit Brazil, Wagner Lopes. Entre eles está a head global do Tik Tok, Kim Farrell, o cofundador do Mercado Livre, Hernan Kazah e Priscyla Laham, presidente da Microsoft.

“Esse é um evento que se reinventa a cada ano e em 2026 teremos olhar forte para temas como data center e conectividade, além de uma agenda empresarial com a indústira e o agronegócio para que estejam com ainda mais protagonismo no evento", conta Lopes.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, destacou o fato de que esse ano o evento acontece no dia do aniversário de Porto Alegre e a secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stulp, falou sobre a projeção que o projeto traz para o Estado. “O South Summit Brazil é uma janela do Rio Grande do Sul para o mundo”, disse.

Outra novidade da próxima edição é a criação do Comitê de Impacto Social, liderado por Letícia Batistela.