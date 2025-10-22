Geração Caldeira é reconhecido com prêmio internacional de impacto social

Iniciativa do Instituto Caldeira voltada à formação de jovens para a nova economia, o Geração Caldeira foi um dos vencedores do iF Social Impact Prize 2025, realizado na Alemanha. A premiação internacional é promovida pela iF Design, e destaca iniciativas com impacto social alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

O reconhecimento será acompanhado de um aporte de € 3.500 (cerca de R$ 22 mil), destinado ao fortalecimento das ações educacionais promovidas pelo Campus Caldeira.

Criado para ampliar o acesso de estudantes de escolas públicas a carreiras em tecnologia e inovação, o Geração Caldeira combina formação técnica gratuita, certificações de grandes empresas do setor e apoio financeiro para jovens selecionados para a fase presencial do programa.

“O Geração Caldeira nasceu do compromisso de ampliar o acesso de jovens da rede pública a oportunidades reais de qualificação e empregabilidade. Esse reconhecimento internacional valida não só a metodologia do programa, mas principalmente o impacto concreto que ele tem na trajetória dos alunos", comenta Felipe Amaral, Diretor do Campus Caldeira. Em 2025, a iniciativa teve 20 mil inscritos, com expansão nacional e um novo eixo formativo voltado à IA.

A premiação da iF Design leva em consideração critérios como relevância do problema abordado, esforço proporcional ao impacto, ética, e criação de experiências positivas. A banca internacional do prêmio avalia ainda o alinhamento das iniciativas aos 17 ODS da ONU, especialmente em áreas como educação de qualidade, trabalho digno e redução das desigualdades.