South Summit Brazil 2026 será lançado nessa quinta-feira

A quinta edição do South Summit Brazil, que acontece de 25 a 27 de março de 2026, no Cais Mauá, em Porto Alegre, será lançada oficialmente nessa quinta-feira (23).

O encontro acontece na antiga fábrica da Ghahyba, às 18 horas, com a presença de representantes do ecossitema de inovação e autoridades como o governador Eduardo Leite e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp. O South SuMmit Brazil é correalizado pelo governo do Estado.

Em sua edição mais recente, em abril deste ano, o evento recebeu 23 mil participantes de 62 países, mais de três mil startups, 800 palestrantes, sendo 150 estrangeiros, 900 investidores, mil parceiros de mídia e US$ 215 bilhões em valores sob gestão de fundos de investimentos.

O evento é uma extensão do South Summit Madri, reconhecido como uma das principais plataformas globais de inovação.