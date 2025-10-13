"Esse é o momento do Brasil", diz Bessa sobre agentes de IA

O Brasil já é um dos principais mercados da Salesforce para a aplicação da chamada inteligência Artificial agêntica, que na visão da empresa representa a terceira onda de evolução da IA, depois da IA preditiva e da generativa.

“Este é o momento e o potencial do Brasil”, avalia o gerente-geral da Salesforce Brasil, Rodrigo Bessa. Com grandes casos de implantação dos agentes, o país está acima da média, constata o executivo. Um exemplo é o trabalho feito com o banco gaúcho Agibank. “O Agibank é um dos 10 principais casos globais de uso de agentes de IA da Salesforce”, enfatiza Bessa. O projeto do banco envolve o uso dos agentes para atendimento via WhatsApp e resultou na automação de mais de 70% dos chamados, com ganhos em eficiência operacional e satisfação dos clientes.

Os agentes de IA combinam elementos da IA preditiva (baseada em modelos de análise de dados) e da IA generativa, popularizada por ferramentas como o ChatGPT. No que Bessa chama de terceira onda, a tecnologia absorve os recursos das fases anteriores (predição e modelos de linguagem) e passa a executar ações de forma autônoma, por meio de agentes.

O executivo conversou com o Mercado Digital um pouco antes do Dreamforce 2025, principal evento da companhia que acontece a partir desta terça-feira (13), em San Francisco (EUA). Confira algumas visões do executivo sobre tecnologia, negócios e formação de pessoas.

Agentes de IA

A IA agêntica se apropria de tudo de bom da Inteligência Artificial como vínhamos vendo, como a predição e a base dos LLMs da IA generativa. Nessa terceira fase, os agentes IA tomam a ação de forma autônoma, com base em todo conhecimento e conteúdo disponível. Passamos a atribuir a esses agentes, por exemplo, problemas complexos das corporações ou da sociedade, e eles executarão quantas tarefas forem necessárias até que esses problemas sejam resolvidos.

O momento do Brasil

Este é o momento, este é o potencial do Brasil. Somos um país disruptivo, que inova. E isso acontece, muito em parte, porque nós temos muitos desafios internos, que tornam as nossas empresas e a nossa sociedade disruptiva. Um exemplo é a quantidade gigantesca de startups no Brasil, inclusive se comparada com outros países de economia forte também, como o Canadá. É uma comunidade vibrante, que brilha os olhos. Temos essa veia empreendedora e os agentes de AI chegam para acelerar isso tudo. Se você fosse traçar uma linha, uma média, o Brasil está acima dessa média.

As pequenas e médias estão no jogo

Antes da IA agêntica, as pequenas e médias empresas, muitas vezes, não tinham condições de escalar sua operação, agora elas conseguem. Eu acredito que esse perfil de empresa vai ser muito beneficiada com essa tecnologia. E obviamente, temos os setores já tradicionalmente inovadores, como o setor financeiro, que já são bem estabelecidos com relação ao uso de tecnologia. Eu estou bastante esperançoso que o empreendedor brasileiro consiga usar essa tecnologia para fazer mais com o mesmo, no sentido de que não é uma redução de força de trabalho, mas é uma amplificação. O futuro do trabalho dependerá menos da substituição de pessoas e mais da colaboração entre humanos e máquinas.

IA amplia nossa capacidade

Um dos maiores desafios que estamos enfrentando nesse mundo todo é a capacitação, a formação de talentos para essas novas tecnologias. As pessoas precisam aprender a trabalhar com a tecnologia como se fosse um parceiro de trabalho, um colega. Acreditamos que a AI, na verdade, não vai substituir todo o tipo de trabalho e, sim, ampliar e potencializar a capacidade humana. Então, quando a gente fala em capacitação na tecnologia, isso significa também uma capacitação de soft skills. Como aprendemos para ter a IA trabalhando lado a lado conosco de forma a atingir um objetivo determinado e entregar resultado. Precisamos aprender a usar a tecnologia a nosso favor.

Salesforce

A Salesforce é a empresa número um em gestão de relacionamento de clientes, conectando empresas e pessoas. E agora, tudo isso está sendo potencializado pela Inteligência Artificial. A Salesforce Brasil está conseguindo capturar muito dessa demanda de mercado, apoiando os clientes de todas as indústrias. Muitas startups e profissionais também estão vindo até nós para entender como eles se capacitam, como aceleram essa jornada de aprendizado e começam a usar a tecnologia. Disponibilizamos o nosso produto para que as empresas possam experimentar e avançar nessa jornada.

Parceria com o Instituto Caldeira

Criamos um compromisso mútuo com o Instituto Caldeira e o governo do Rio Grande do Sul (uma comitiva liderada pelo governador Eduardo Leite esteve em maio visitando a sede da Salesforce, em Nova Iorque) de fazer uma capacitação em massa. Estamos juntos do projeto Geração Caldeira, em iniciativas com a curadoria do Caldeira. Vai ser algo grande, e certamente será uma parceria duradoura, pois entendemos que é um ciclo contínuo. Daqui seis meses, vai aparecer algum outro tipo de inovação, então, o que queremos é criar uma cultura de capacitação, que as pessoas sejam alimentadas por essa curiosidade constante. Esperamos criar um ciclo virtuoso, que se retroalimente e não pare.