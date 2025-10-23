SAP Labs Latin America recebe patente global por inovação

O SAP Labs Latin America, localizado em São Leopoldo (RS), recebeu uma patente global pela inovação Denormalized Data Object.

A solução, desenvolvida no Brasil, representa um avanço em localização fiscal e processos regulatórios no software empresarial. Isso porque, cria entidades suplementares que permitem lidar com legislações e requisitos tributários específicos de cada país sem alterar os sistemas centrais.

A arquitetura está em uso em soluções de localização da SAP para sete países, apoiando as áreas de vendas, compras e contabilidade, e já armazenou mais de 3 milhões de registros.

“Patentes como essas mostram que a inovação feita no Brasil tem alcance global. Mais do que proteger a propriedade intelectual, elas se traduzem em ganhos reais de eficiência, segurança e escalabilidade para clientes em diferentes indústrias”, afirma o presidente do SAP Labs Latin America, Dennison John.

Segundo executivo, a patente aprovada em 2025 fortalece o SAP Labs Latin America como polo de pesquisa e desenvolvimento, capaz de criar soluções escaláveis e com impacto direto para os clientes. O centro também mantém um programa estruturado de fomento à inovação e ao registro de patentes, incentivando colaboradores a transformar ideias em soluções aplicáveis.

Agora em outubro, mês em que é celebrada a Inovação, o SAP Labs também destaca os avanços da demo do Farmbot. O robô utiliza um sistema de coordenadas cartesianas de código aberto para reproduzir, em pequena escala, uma plantação inteligente.

O projeto permite integração com as soluções da SAP voltadas ao agronegócio, como o SAP Intelligent Agriculture. O Farmbot executa de forma autônoma tarefas de plantio, irrigação e monitoramento, utilizando sensores de solo, câmeras e algoritmos de análise de dados.

A SAP tem avançado em soluções para conectar o campo à gestão empresarial, permitindo que dados coletados na lavoura, como umidade do solo, necessidade de irrigação e detecção de ervas daninhas via inteligência artificial, sejam integrados a sistemas de gestão que controlam estoques, logística, finanças e cadeia de suprimentos.

“Com o Farmbot, mostramos na prática como as soluções SAP podem acompanhar toda a jornada do agronegócio, do plantio ao consumo. Isso representa sustentabilidade, uso eficiente de recursos e decisões mais inteligentes baseadas em dados”, explica Dennison.