Visão de cliente zero mudou o jogo da Slack, diz CEO

700 milhões de mensagens enviadas diariamente. 4 milhões de usuários trabalhando diretamente com equipes externas a cada semana e 3 milhões de fluxos de trabalho diários.

O Slack, plataforma de colaboração em equipe que unifica conversas, ferramentas e informações com o objetivo de aumentar a produtividade, já está na era dos agentes de Inteligência Artificial.

Mas, a CEO da Slack, Denise Dresser, fez questão de destacar, durante o Dreamforce 2025, que esse uso está sendo feito a partir da construção de confiança por meio da transparência e com feedback constante para tornar as ferramentas de IA melhores.

Ela participou do painel “A Team” for the Agentic Era” com a Chief People Officer da Salesforce, Nathalie Scardino durante a conferência da Salesforce que aconteceu na semana passada em São Francisco (EUA), reunindo cerca de 50 mil pessoas. A Slack foi adquirida pela Salesforce em 2020 por US$ 27,7 bilhões.

Nesse sentido, a executiva do Slack cita a lógica criada pela empresa, e que tem dado certo. “Nos colocamos como o cliente zero para ver os momentos bons, ruins e aqueles em que poderíamos ser melhores. E isso fez toda a diferença, porque quando implementamos algo internamente, nunca pensamos: está perfeito. “Estamos usando a nossa própria tecnologia e é nossa responsabilidade dar feedback e torná-la melhor”, acrescenta.

Denise Dresser comenta que os agentes de IA estão aprendendo à medida que trabalham, e para isso eles precisam de contexto e de reforço. Ela conta que quando a Slack implantou o seu agente de vendas pela primeira vez, não foi perfeito. “Tivemos que criar a mentalidade e a confiança da equipe de vendas para entender que era isso que os nossos clientes passariam. É exatamente assim que eles vivenciariam nossa tecnologia”, recorda.

O fato de ser o ‘cliente zero’ faz com que os times internos da empresa usem, testem e, com isso, entendam de forma muito clara como precisam evoluir o produto.

“Pensamos: os nossos clientes passarão pela mesma implementação. Sem dúvida, essa iniciativa de cliente zero mudou o jogo e está presente em toda a organização”, ressalta Denise Dresser.

Para a CEO da Slack, os agentes de IA não são como qualquer outra tecnologia. Ao olhar para o futuro, ela destaca que a potência do mundo digital e da AI estão nos mostrando que, em breve, poderemos realmente ter um assistente pessoal digital nos acompanhando e ajudando o tempo todo.

“Sou uma apaixonada empática dos agentes de IA, pois sei que eles estão fazendo o melhor trabalho que sabem fazer agora, e cabe a nós realmente fazer com que eles determinem o futuro”, disse.

A líder de pessoas da Salesforce, Nathalie Scardino, destaca que, não importa o nível ou a função que alguém desempenha, todos precisam adquirir as habilidades de fluência em IA. Quem fizer isso, vai fortalecer sua caminhada de crescimento profissional.