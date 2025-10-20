Visão de cliente zero mudou o jogo da Slack, diz CEO

700 milhões de mensagens enviadas diariamente. 4 milhões de usuários trabalhando diretamente com equipes externas a cada semana e 3 milhões de fluxos de trabalho diários.
O Slack, plataforma de colaboração em equipe que unifica conversas, ferramentas e informações com o objetivo de aumentar a produtividade, já está na era dos agentes de Inteligência Artificial.
Mas, a CEO da Slack, Denise Dresser, fez questão de destacar, durante o Dreamforce 2025, que esse uso está sendo feito a partir da construção de confiança por meio da transparência e com feedback constante para tornar as ferramentas de IA melhores.
Ela participou do painel “A Team” for the Agentic Era” com a Chief People Officer da Salesforce, Nathalie Scardino durante a conferência da Salesforce que aconteceu na semana passada em São Francisco (EUA), reunindo cerca de 50 mil pessoas. A Slack foi adquirida pela Salesforce em 2020 por US$ 27,7 bilhões.
Nesse sentido, a executiva do Slack cita a lógica criada pela empresa, e que tem dado certo. “Nos colocamos como o cliente zero para ver os momentos bons, ruins e aqueles em que poderíamos ser melhores. E isso fez toda a diferença, porque quando implementamos algo internamente, nunca pensamos: está perfeito. “Estamos usando a nossa própria tecnologia e é nossa responsabilidade dar feedback e torná-la melhor”, acrescenta.
Denise Dresser comenta que os agentes de IA estão aprendendo à medida que trabalham, e para isso eles precisam de contexto e de reforço. Ela conta que quando a Slack implantou o seu agente de vendas pela primeira vez, não foi perfeito. “Tivemos que criar a mentalidade e a confiança da equipe de vendas para entender que era isso que os nossos clientes passariam. É exatamente assim que eles vivenciariam nossa tecnologia”, recorda.
O fato de ser o ‘cliente zero’ faz com que os times internos da empresa usem, testem e, com isso, entendam de forma muito clara como precisam evoluir o produto.
“Pensamos: os nossos clientes passarão pela mesma implementação. Sem dúvida, essa iniciativa de cliente zero mudou o jogo e está presente em toda a organização”, ressalta Denise Dresser.
Para a CEO da Slack, os agentes de IA não são como qualquer outra tecnologia. Ao olhar para o futuro, ela destaca que a potência do mundo digital e da AI estão nos mostrando que, em breve, poderemos realmente ter um assistente pessoal digital nos acompanhando e ajudando o tempo todo.
“Sou uma apaixonada empática dos agentes de IA, pois sei que eles estão fazendo o melhor trabalho que sabem fazer agora, e cabe a nós realmente fazer com que eles determinem o futuro”, disse.
A líder de pessoas da Salesforce, Nathalie Scardino, destaca que, não importa o nível ou a função que alguém desempenha, todos precisam adquirir as habilidades de fluência em IA. Quem fizer isso, vai fortalecer sua caminhada de crescimento profissional.
“Na época em que as planilhas surgiram, pensávamos que seria a erradicação dos contadores. E foi o oposto. Hoje eles fazem um trabalho de maior valor. Então, para nós, a primeira coisa é que as pessoas testem e interejam com a tecnologia”, sugere.