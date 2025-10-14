Porto Alegre,

Mercado Digital
Patricia Knebel

Publicada em 14 de Outubro de 2025 às 19:29

A revolução dos agentes de IA chegou, diz Benioff

Benioff diz que tecnologia ainda precisa estar mais presente nos negócios

Salesforce/Divulgação/JC
“A revolução dos agentes, sem dúvida, chegou. É um movimento excitante, e eu não poderia estar mais feliz". 
O cofundador e CEO da Salesforce, Marc Benioff, abriu nessa terça-feira (14) de forma otimista o Dreamforce 2025, que acontece em São Francisco (EUA)
A proposta da empresa, que atualmente se posiciona como o “CRM de IA número 1 do mundo”, é ajudar as companhias a se transformarem em ‘Empresas Agentes’. 
A Inteligência Artificial agêntica é considerada a nova fase desta tecnologia. Nesse modelo, os agentes de IA combinam elementos da IA preditiva e generativa, ou seja, absorvem os recursos das fases anteriores e passam a executar ações de forma autônoma
“Eu realmente acredito que esta é a próxima revolução. Passamos pela nuvem, pelos dispositivos móveis, pelas redes sociais, pela IA preditiva e agora estamos entrando na revolução dos agentes de IA", aponta Benioff. 
O CEO da Salesforce avalia que a taxa de aceleração e inovação tecnológica excede em muito a taxa de adoção da tecnologia
Estamos em um momento na IA em que não conseguimos acreditar na velocidade da mudança e da inovação. Tenho certeza de que todos acordam e dizem: "Uau, isso é incrível. Isso é inacreditável. É como se estivesse além das nossas expectativas", disse.
Benioff fez uma análise dos últimos 26 anos da tecnologia e comentou o fato de que, como consumidor final das novas tecnologias, ele tem avançado continuamente no uso das novas funcionalidades. 
Mas, no escritório, a experiência ainda é diferente. “Temos uma tecnologia de consumo incrível em nossos celulares, mas quando chegamos aos negócios, acredito que ainda não temos o mesmo nível de poder", aponta o executivo da Salesforce. 
Entre os speakers deste ano do Dreamforce estão o CEO do Google & Alphabet, Sundar Pichai, o ministro de Comunicações e TI da Arábia Saudita, H. E. Abdullah Alswaha, o CEO da Starbucks Coffee Company, Brian Niccol e a CEO da Time, Jessica Sibley.
Uma das novidades esse ano do Dreamforce é a Agent Force City, espaço em que os participantes podem conhecer o que os clientes da empresa estão fazendo com a tecnologia Agent. 
Estamos ouvindo os clientes com mais atenção, porque as respostas permanecem com o cliente e é ele quem nos guia", disse. 
Em entrevista recente ao Mercado Digital, o gerente-geral da Salesforce Brasil, Rodrigo Bessa, disse que o Brasil tem se destacado com grandes casos de implantação dos agentes. "O país está acima da média", disse citando o trabalho feito com o banco gaúcho Agibank. 

