A revolução dos agentes de IA chegou, diz Benioff

“A revolução dos agentes, sem dúvida, chegou. É um movimento excitante, e eu não poderia estar mais feliz".

O cofundador e CEO da Salesforce, Marc Benioff, abriu nessa terça-feira (14) de forma otimista o Dreamforce 2025, que acontece em São Francisco (EUA).

A proposta da empresa, que atualmente se posiciona como o “CRM de IA número 1 do mundo”, é ajudar as companhias a se transformarem em ‘Empresas Agentes’.

A Inteligência Artificial agêntica é considerada a nova fase desta tecnologia. Nesse modelo, os agentes de IA combinam elementos da IA preditiva e generativa, ou seja, absorvem os recursos das fases anteriores e passam a executar ações de forma autônoma.

“Eu realmente acredito que esta é a próxima revolução. Passamos pela nuvem, pelos dispositivos móveis, pelas redes sociais, pela IA preditiva e agora estamos entrando na revolução dos agentes de IA", aponta Benioff.

O CEO da Salesforce avalia que a taxa de aceleração e inovação tecnológica excede em muito a taxa de adoção da tecnologia.

“Estamos em um momento na IA em que não conseguimos acreditar na velocidade da mudança e da inovação. Tenho certeza de que todos acordam e dizem: "Uau, isso é incrível. Isso é inacreditável. É como se estivesse além das nossas expectativas", disse.

Benioff fez uma análise dos últimos 26 anos da tecnologia e comentou o fato de que, como consumidor final das novas tecnologias, ele tem avançado continuamente no uso das novas funcionalidades.

Mas, no escritório, a experiência ainda é diferente. “Temos uma tecnologia de consumo incrível em nossos celulares, mas quando chegamos aos negócios, acredito que ainda não temos o mesmo nível de poder", aponta o executivo da Salesforce.

Entre os speakers deste ano do Dreamforce estão o CEO do Google & Alphabet, Sundar Pichai, o ministro de Comunicações e TI da Arábia Saudita, H. E. Abdullah Alswaha, o CEO da Starbucks Coffee Company, Brian Niccol e a CEO da Time, Jessica Sibley.

Uma das novidades esse ano do Dreamforce é a Agent Force City, espaço em que os participantes podem conhecer o que os clientes da empresa estão fazendo com a tecnologia Agent.

“Estamos ouvindo os clientes com mais atenção, porque as respostas permanecem com o cliente e é ele quem nos guia", disse.

Em entrevista recente ao Mercado Digital, o gerente-geral da Salesforce Brasil, Rodrigo Bessa, disse que o Brasil tem se destacado com grandes casos de implantação dos agentes. "O país está acima da média", disse citando o trabalho feito com o banco gaúcho Agibank.