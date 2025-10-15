Porto Alegre,

Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 19:13

Salesforce anuncia disponibilidade do Agentforce 360

Dreamforce 2025 reúne mais de 50 mil pessoas essa semana nos Estados Unidos

Salesforce/Divulgação/JC
A Salesforce anunciou a disponibilidade geral do Agentforce 360, apontado pela companhia como o ápice de um ano de transformação. A promessa é que a ferramenta ajude as empresas a redefinirem a forma como o trabalho é feito na era da IA.
"Estamos entrando na era da Agentic Enterprise, onde a IA eleva o potencial humano como nunca antes", disse Marc Benioff, CEO da Salesforce. "O Agentforce 360 ​​conecta humanos, agentes e dados em uma plataforma confiável, ajudando cada funcionário e cada empresa a alcançar mais do que jamais imaginaram ser possível."
Pela visão da Salesforce, em uma ‘Agentic Enterprise’, cada equipe opera com inteligência 24 horas por dia, 7 dias por semana: leads de vendas não são perdidos e cada funcionário tem um parceiro de IA que os ajuda a se mover mais rápido e a tomar decisões mais inteligentes. 
De acordo com o executivo, a mesma tecnologia que impulsionou CRM, automação e análise agora acelera agentes de IA capazes de transformar cada fluxo de trabalho em inteligência.
A ideia é que os agentes não apenas atendam os clientes, mas também capacitem os funcionários, otimizem as operações e colaborem com outros agentes.
Nos últimos 12 meses, a Salesforce trabalhou lado a lado com clientes, impulsionando o Agentforce. Antes do anúncio feito durante o Dreamforce 2025, a empresa já havia feito quatro lançamentos que, de alguma forma,  abriram caminho para o que está sendo apresentado agora:
Agentforce (outubro de 2024): Introduziu a primeira plataforma empresarial de IA para agentes.
Agentforce 2 (dezembro de 2024): Aprimorou o Atlas Reasoning Engine para resultados mais previsíveis e fundamentados.
Agentforce 2dx (março de 2025): Permitiu que os agentes fossem integrados a qualquer fluxo de trabalho — proativos, acionados e multifuncionais.
Agentforce 3 (junho de 2025): Ofereceu interoperabilidade e governança aprimoradas, preparando as empresas para escala.


