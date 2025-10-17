Williams Sonoma lança agente subchefe para apoiar clientes na cozinha

São Francisco,

Foi batizada de Olive, uma agente de IA subchefe, ​​que ajuda os clientes a planejar cardápios, descobrir produtos e executar receitas com confiança ao comprar no site da Williams Sonoma. A ferramenta é mais um passo da empresa na direção dos agentes de Inteligência Artificial, e foi apresentada essa semana durante o Dreamforce 2025, evento da Salesforce que acontece em San Francisco (EUA).

A varejista especializada em especialidades Williams-Sonoma, está utilizando o Agentforce 360, da Salesforce, solução que integra agentes de IA com especialistas humanos, em todos os seus sites de marca. O objetivo é criar e implementar agentes de IA para reforçar o atendimento ao cliente e aprimorar as experiências dos compradores.

"Estamos focados em aprimorar o atendimento ao cliente excepcional pelo qual nossas marcas são conhecidas", afirma a presidente e CEO da Williams-Sonoma, Inc, Laura Alber. "O Agentforce 360 ​​oferece às nossas equipes as ferramentas para entender melhor e responder às necessidades de cada cliente de forma rápida e eficaz, ajudando-nos a oferecer experiências personalizadas em grande escala."

Em breve, a Olive poderá analisar dados, inferir intenções e entregar um plano personalizado para experiências como organizar e preparar, por exemplo, o jantar de Ação de Graças ou criar um cardápio detalhado com receitas enquanto gera uma lista de compras e recomenda os utensílios de cozinha certos.

“A Olive está sendo construída todos os dias, respondendo a perguntas, decorando, dando presentes, cozinhando e entretendo. É apenas um pequeno começo de muito que ainda vamos fazer", projeta a executiva.

Laura explica que a expectativa é que a tecnologia apoie essa jornada. “Os clientes confiam em nós, e estamos sempre tentando tornar as experiências melhores. E este ano, acho que será o melhor de todos os tempos, porque vamos construir e responder às suas perguntas com mais precisão e rapidez por meio da nossa agente de IA", projeta.

A Williams-Sonoma, que inclui marcas como West Elm, Pottery Barn e GreenRowm, é reconhecida por oferecer aos clientes serviços que vão desde experiências culinárias exclusivas na loja, consultorias gratuitas de design e consultoria sobre listas de casamento.

A companhia também está usando o Data 360, mecanismo de dados em hiperescala da Salesforce, para unificar e harmonizar dados em seus portfólios e pontos de contato com o cliente. Isso fornece aos agentes de IA as informações completas e em tempo real sobre clientes e produtos de que precisam para fornecer respostas precisas e personalizadas sem intervenção humana.

Como resultado desses esforços, a Williams-Sonoma, Inc. prevê que a empresa será capaz de resolver de forma autônoma mais de 60% das consultas por chat.